Армии России удалось захватить два опорных пункта ВСУ в Запорожской области

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Российские военные захватили два опорных пункта ВСУ северо-западнее села Вербовое в Запорожской области. Об этом сообщил глава местного общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов.
«Наши войска на ореховском направлении, северо-западнее Вербового, захватили два опорных пункта противника», — цитирует РИА Новости Рогова.
Он пояснил, что украинские военные начали минировать территории с помощью дронов «Баба Яга», при этом российская авиация выпускает авиабомбы по позициям ВСУ у Орехова. Рогов уточнил, что удары приходятся по объектам логистики армии Украины.
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Элина Позднякова