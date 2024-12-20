Армия РФ нанесла удар по пункту управления СБУ

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Армия России нанесла групповой удар по пункту управлению СБУ, сообщили в Минобороны РФ.
В ответ на удар Вооружённых сил Украины по Ростовской области Вооружённые силы Российской Федерации нанесли групповой удар по пункту управления СБУ, КБ «Луч», позиции ЗРК Patriot.
Министерство обороны России обратило внимание, что они достигли цели российского группового удара по Украине и поразили все объекты.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Целями СВО являются демилитаризация и денацификация Украины, признание Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей территорией России. По итогам 2024 года, как ранее сообщал Путин, ВС РФ освободили 189 населённых пунктов. Глава государства призвал продолжать укрепление обороноспособности и развивать российскую армию. Для этого, в частности, будет налажен серийный выпуск новейшего ракетного комплекса «Орешник».
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Министерство обороны России обратило внимание, что они достигли цели российского группового удара по Украине и поразили все объекты.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Целями СВО являются демилитаризация и денацификация Украины, признание Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей территорией России. По итогам 2024 года, как ранее сообщал Путин, ВС РФ освободили 189 населённых пунктов. Глава государства призвал продолжать укрепление обороноспособности и развивать российскую армию. Для этого, в частности, будет налажен серийный выпуск новейшего ракетного комплекса «Орешник».
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Ольга Енгалычева