Над российским регионом сбили ракету ВСУ

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Бойцы ВС РФ уничтожили над Курской областью ракету Вооруженных сил Украины, сообщили в пятницу в правительстве Курской области.
«Утром украинская ракета уничтожена в приграничном районе Курской области. Спасибо бойцам ПВО», — указано в сообщении в Telegram-канале.
ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Силы ПВО успешно перехватывают и уничтожают дроны противника.
Утром 6 августа ВСУ атаковали Курскую область, пытаясь прорваться через государственную границу России и нанося массированные удары по мирным районам региона, в результате чего погибли и пострадали люди. В Курской области был введен режим чрезвычайной ситуации федерального масштаба и контртеррористическая операция (КТО). Операция по вытеснению боевиков киевского режима с российской территории продолжается.
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