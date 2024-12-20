В окрестностях аэропорта Борисполь под Киевом загорелись склады после взрывов

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Неподалёку от аэропорта Борисполь в Киевской области загорелись склады. Пожар возник после серии ударов, нанесённых Вооружёнными силами РФ.
Для ликвидации возгорания привлечены пожарные аэропорта, спасатели из Киева и специальный пожарный поезд, сообщает «РБК-Украина» в своём телеграм-канале. Местные органы власти предоставили автомобили для подачи воды. Складские помещения загорелись на площади 15 тысяч квадратных метров.
Пожар возник в ночь на 20 декабря после серии взрывов в результате ударов, нанесённых российскими войсками. Распространение огня было остановлено около 4:05 по местному времени (5:05 по московскому). Тушение пожара продолжается. Сообщается, что жертв и пострадавших нет.
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