Фото: istockphoto/Олег Копьёв
Военнослужащие 51-й армии России провели успешную операцию по уничтожению опорного пункта Вооруженных сил Украины (ВСУ) в многоэтажном жилом доме в Курахово. В ходе операции были использованы противотанковые мины, которые были заброшены в подъезды здания. Об этом пишет РИА Новости.
Ранее глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что ситуация для ВСУ в Курахово является критической, и взятие города – это лишь вопрос времени. Он подчеркнул важность Курахово как стратегического объекта.
Курахово, расположенное в 46 километрах от Донецка и в 30 километрах к югу от Красноармейска (Покровска), представляет собой крупнейший населенный пункт в юго-западной части Донбасса. Взятие города откроет российским войскам путь для дальнейшего продвижения к западной границе ДНР, что может существенно изменить ситуацию на фронте.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Курахово, расположенное в 46 километрах от Донецка и в 30 километрах к югу от Красноармейска (Покровска), представляет собой крупнейший населенный пункт в юго-западной части Донбасса. Взятие города откроет российским войскам путь для дальнейшего продвижения к западной границе ДНР, что может существенно изменить ситуацию на фронте.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Дарья Осипова