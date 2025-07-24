Армия РФ прорвала оборону ВСУ на 14 км у Юнаковки в Сумской области
Российские войска продвинулись на 14 км вглубь обороны ВСУ в районе населённого пункта Юнаковка (Сумская область), что стало максимальным успехом на этом направлении, заявил военный эксперт Андрей Марочко.
По данным Марочко, участок фронта у Юнаковки демонстрирует наивысшую результативность в Сумской области. Активное наступление ведётся при поддержке авиации и артиллерии, которые уничтожают укрепления и скопления техники противника. Зачистка территории позволяет закрепить успех и создаёт условия для дальнейшего продвижения в южном направлении.
Ранее ВС РФ взяли под контроль посёлок Варачино в этом же регионе, нарушив логистику ВСУ. На других участках Сумской области (например, у Кондратовки) войска продвинулись на 13,5 км, формируя буферную зону у российской границы.
Попытки остановить наступление минированием и контратаками пока не принесли результатов. Инженерные подразделения противника спешно создают заграждения, но российские войска обходят укреплённые районы, используя выгодный рельеф местности.
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