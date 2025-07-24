Армия РФ прорвала оборону ВСУ на 14 км у Юнаковки в Сумской области

24 июля 2025, 04:40

Район Юнаковки стал зоной максимального продвижения войск РФ

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Российские войска продвинулись на 14 км вглубь обороны ВСУ в районе населённого пункта Юнаковка (Сумская область), что стало максимальным успехом на этом направлении, заявил военный эксперт Андрей Марочко.