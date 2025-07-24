Мэр Сочи Прошунин: в акватории Черного моря работала система ПВО
Мэр Сочи Андрей Прошунин заявил, что акватории Черного моря система ПВО работала по вражеским целям. Этим градоначальник поделился в своем telegram-канале.
К тому же глава города рассказал о падении обломков дрона на улице Авиационной. На месте произошло возгорание, которое было ликвидировано. Для ликвидации последствий задействованы специальные и экстренные службы.
На данный момент в Сочи отсутствует угроза с воздуха.Прошунин попросил жителей сохранять спокойствие и в случае объявления опасностине подходить к окнам в домах и не выходить на улицу. К тому же мэр потребовал от граждан не снимать работу ПВО.
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