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Мэр Сочи Прошунин: в акватории Черного моря работала система ПВО

Фото: iStock/Olena Bartienieva

Мэр Сочи Андрей Прошунин заявил, что акватории Черного моря система ПВО работала по вражеским целям. Этим градоначальник поделился в своем telegram-канале.



К тому же глава города рассказал о падении обломков дрона на улице Авиационной. На месте произошло возгорание, которое было ликвидировано. Для ликвидации последствий задействованы специальные и экстренные службы.

На данный момент в Сочи отсутствует угроза с воздуха.Прошунин попросил жителей сохранять спокойствие и в случае объявления опасностине подходить к окнам в домах и не выходить на улицу. К тому же мэр потребовал от граждан не снимать работу ПВО.

Иван Мусатов

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