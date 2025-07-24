В Адлерском районе Сочи из-за падения обломков БПЛА погибла женщина
В Адлеровском районе Сочи из-за падения обломков беспилотника погибла женщина. К тому же известно об одной пострадавшей, которая находится в тяжелом состоянии.
По информации Оперштаба Краснодарского края, происшествие случилось на улице Авиационной. В момент падения обломков обе женщины находились на улице. Первая скончалась на месте, вторая госпитализирована в больницу в тяжелом состоянии. На месте работают экстренные службы.
Ранее сообщалось, что из-за атаки беспилотников в Адлере разрушилось здание. Последствия прилета были сняты на видео. На кадрах видно, как на месте начался пожар.
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