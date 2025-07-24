В Адлере после атаки беспилотника разрушилось здание
В районе Авиационной улицы в Адлере разрушилось здание после атаки беспилотника. Об этом сообщает telegram-канал «Осторожно, новости».
На кадрах видно, как в разрушенном здании полыхает огонь. Человек за кадром пытается найти воду. Официальные источники пока никак не комментировали информацию о случившемся.
Ранее сообщалось об атаке беспилотников на Сочи. В целях безопасности туристов эвакуировали на подземную парковку.
К тому же жителями Абхазии был снят пролет дрона над российским КПП. На кадрах видно, как с земли ведется огонь по вражескому объекту.
Читайте также: