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В Адлере после атаки беспилотника разрушилось здание

Фото: iStock/lusia599

В районе Авиационной улицы в Адлере разрушилось здание после атаки беспилотника. Об этом сообщает telegram-канал «Осторожно, новости».



На кадрах видно, как в разрушенном здании полыхает огонь. Человек за кадром пытается найти воду. Официальные источники пока никак не комментировали информацию о случившемся.

Ранее сообщалось об атаке беспилотников на Сочи. В целях безопасности туристов эвакуировали на подземную парковку.

К тому же жителями Абхазии был снят пролет дрона над российским КПП. На кадрах видно, как с земли ведется огонь по вражескому объекту.

Иван Мусатов

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