«Снесен до центра Земли»: ВС РФ ударили ракетами по объекту СБУ в Киеве

Фото: iStock/OLGA Zhukovskaya
В Киеве уничтожен центр принятия решений Службы безопасности Украины. Об этом сообщает «Херсонский вестник».
В описании к фото, опубликованном на портале, говорится, что объект «Снесен до центра Земли».
По какому именно зданию СБУ был нанесен удар неизвестно. В настоящее время власти страны не комментировали информацию об ударах.
Прежде стало известно, что ВС РФ атаковали украинскую столицу несколькими гиперзвуковыми ракетами типа «Циркон». По некоторым данным, целью удара было здание бывшего командования обороны Украины.
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По какому именно зданию СБУ был нанесен удар неизвестно. В настоящее время власти страны не комментировали информацию об ударах.
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Анастасия Хохлова