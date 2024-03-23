Украина атаками на АЭС пытается устроить второй Чернобыль, пишет «Царьград»

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Украинские войска продолжают наносить удары по российским АЭС, пытаясь устроить в Европе второй Чернобыль.
Так, 19 марта ВСУ атаковали пятью дронами и минимум одной зенитной ракетой АЭС в Курской области. Негативных последствий удалось избежать благодаря работе систем ПВО.
Как сообщает издание «Царьград», Украина способна прибегнуть к «ядерному шантажу», поскольку ещё в январе 2022 года президент страны Владимир Зеленский заявлял о своём желании иметь ядерное оружие и использовать его против России. После этого была серия атак на различные объекты и попытки западных стран поставить Киеву это оружие.
Военный эксперт Александр Артамонов рассказал, что на Украину уже начали поставлять снаряды с обеднённым ураном.
Помимо Запорожской АЭС, на которую было произведено большое число атак, под угрозой находятся Ростовская, Нововоронежская и Смоленская АЭС.
Чтобы не дать Украине устроить «Чернобыль 2.0» российские военные в зоне СВО точечно выжечь «центр принятия решений».
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Как сообщает издание «Царьград», Украина способна прибегнуть к «ядерному шантажу», поскольку ещё в январе 2022 года президент страны Владимир Зеленский заявлял о своём желании иметь ядерное оружие и использовать его против России. После этого была серия атак на различные объекты и попытки западных стран поставить Киеву это оружие.
Помимо Запорожской АЭС, на которую было произведено большое число атак, под угрозой находятся Ростовская, Нововоронежская и Смоленская АЭС.
Чтобы не дать Украине устроить «Чернобыль 2.0» российские военные в зоне СВО точечно выжечь «центр принятия решений».
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Анастасия Чинкова