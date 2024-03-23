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Украина атаками на АЭС пытается устроить второй Чернобыль, пишет «Царьград»

23 марта 2024, 19:41
Фото: iStock/Volodymyr Kondratiev

Фото: iStock/Volodymyr Kondratiev

Украинские войска продолжают наносить удары по российским АЭС, пытаясь устроить в Европе второй Чернобыль.
Так, 19 марта ВСУ атаковали пятью дронами и минимум одной зенитной ракетой АЭС в Курской области. Негативных последствий удалось избежать благодаря работе систем ПВО.

Как сообщает издание «Царьград», Украина способна прибегнуть к «ядерному шантажу», поскольку ещё в январе 2022 года президент страны Владимир Зеленский заявлял о своём желании иметь ядерное оружие и использовать его против России. После этого была серия атак на различные объекты и попытки западных стран поставить Киеву это оружие.


Военный эксперт Александр Артамонов рассказал, что на Украину уже начали поставлять снаряды с обеднённым ураном.

Помимо Запорожской АЭС, на которую было произведено большое число атак, под угрозой находятся Ростовская, Нововоронежская и Смоленская АЭС.

Чтобы не дать Украине устроить «Чернобыль 2.0» российские военные в зоне СВО точечно выжечь «центр принятия решений».

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#украина
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Минобороны: ВС РФ освободили населённый пункт Красное в ДНР
23 марта 2024, 14:48

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Российские войска освободили населённый пункт Красное в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
В оборонном ведомстве отметили, что солдаты ВС РФ отразили четыре контратаки противника на донецком направлении. По информации источника, ВСУ потеряли до двухсот военных.

Сообщается, что российские военнослужащие также уничтожили несколько боевых бронированных машин, восемь автомобилей и боевую машину реактивной системы залпового огня «Град». Благодаря блестящей атаке тактическое положение российской армии по переднему краю улучшилось.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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МО: ПВО перехватила 12 беспилотников над российскими регионами
23 марта 2024, 08:17

Фото: iStock/e-crow

Российская система ПВО перехватила 12 беспилотников над российскими регионами, об этом сообщает Минобороны РФ в своём Telegram-канале.
«Сегодня ночью пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки по объектам на территории Российской Федерации с применением БПЛА самолетного типа», — сообщили в российском оборонном ведомстве.

По информации Минобороны, 5 беспилотников было сбито над Брянской областью, 5 над Белгородской, 1 над Воронежской и ещё один над Саратовской.

Всего система противовоздушной обороны перехватила 12 беспилотников над российскими регионами в ночь на 23 марта.

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В Киеве заявили о шоке Зеленского после ударов России
Соскин: Зеленский шокирован после ударов России по энергообъектам Украины
22 марта 2024, 20:18

Фото: istockphoto/Victoria Kotlyarchuk

Сегодняшний удар по энергетическим объектам Украины был очень серьезным, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем канале на YouTube. Соскин также отметил, что Зеленский и его окружение оказались в состоянии шока.
Аналитик считает, что удары России могут продолжиться, и призвал украинцев быть готовыми к тому, что предстоит в следующие дни. Он предупредил, что легких дней в ближайшем будущем не будет.

Соскин также отметил, что сейчас на Зеленского и его окружение оказывают давление американские лидеры, которые приезжают на Украину с целью убедить киевский режим пойти на уступки.

В пятницу Министерство обороны России сообщило о массированных ударах по объектам энергетики и военной инфраструктуре Украины, включая железнодорожные узлы, арсеналы и места дислокации украинских и иностранных военных формирований.

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#днр
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Командира ВСУ осудят за совершение теракта на нефтестанции в Брянской области
Командир ВСУ предстанет перед судом за приказ бомбить нефтебазу под Брянском
22 марта 2024, 19:44

Фото: istock / Michał Chodyra

Генпрокуратура России утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении командира ВСУ Евгения Булацика, отдавшего приказ обстреливать нефтебазу под Брянском. Об этом информирует ТАСС.
Украинский военнослужащий предстанет перед вторым Западным окружным военным судом по п. «а», «в» ч. 2 ст. 205 («Террористический акт») УК РФ.

По информации следствия, 30 апреля 2022 фигурант отдал заведомо незаконный приказ подчиненным членам экипажей фронтовых бомбардировщиков «Су-24М». Исполняя приказ, бойцы совершили полет над территорией Брянской области на предельно низких высотах, чтобы исключить обнаружения российской системой ПВО, и сбросили 2 снаряда.

Суммарный имущественный ущерб станции оценивается как минимум в 11 миллионов рублей.

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Военэксперт Бартош усомнился в передаче Украине Западом лазерного оружия
22 марта 2024, 19:37

Фото: istockphoto.com/.shock

Член-корреспондент Академии военных наук Александр Бартош заявил, что Запад не станет передавать Украине лазерное оружие из-за его секретности.
«В пользование украинским военным такое оружие не передадут из соображений секретности и опасений, что такая техника может попасть в руки российских войск. Также потому, что для использования и обслуживания такой техники нужны хорошо подготовленные специалисты, которых у Украины нет», — пояснил в беседе с NEWS.ru специалист.

Ранее сообщалось, что Евросоюз (ЕС) намеревается закупить оружие для Украины на средства из собственного бюджета организации в обход существующего запрета на такие действия.

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Появились кадры ракетных ударов России по ДнепроГЭС 22 марта
Удар ВС РФ по Днепровской ГЭС попал на камеры видеонаблюдения
22 марта 2024, 19:25

Фото: istock / Alexyz3d

Ракетная атака на Днепровскую гидроэлектростанцию (ДнепроГЭС) попала на записи камер видеонаблюдения. Кадры публикует украинское информагентство «Страна.ua».
О ракетных ударах по Днепропетровской гидроэлектростанции стало известно 22 марта. Оператор станции, компания «Укргидроэнерго», до этого сообщила, что станция была атакована, вследствие чего начался пожар. Вторая гидроэлектростанция получила серьезные повреждения, существует риск угрозы потери станции.

На кадрах запечатлен момент ракетной атаки и серия взрывов, произошедших около ГЭС.

Минобороны РФ уведомило, что ВС РФ нанесли массированный удар по объектам энергетики Украины, из-за чего функционирование предприятий промышленности по выпуску и ремонту вооружения, военной техники и боеприпасов было дезорганизовано.

​Ранее глава запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов раскрыл последствия вывода из строя ДнепроГЭС для Украины. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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Ставка Зеленского приняла ряд «закрытых решений»
Зеленский: после ударов ВС РФ по Украине принято несколько закрытых решений
22 марта 2024, 19:08

Президент Украины Владимир Зеленский в своем Телеграм-канале сообщил, что сегодня, 22 марта, провел заседание Ставки верховного главнокомандующего.
Украинский лидер заявил, что доклады были посвящены ликвидации последствий российских ударов в Харьковской, Хмельницкой, Запорожской, Сумской, Полтавской, Одесской, Винницкой, Франковской областях и всех остальных пострадавших городов.

«Заслушал отчеты о ходе восстановительных работ», — написал Зеленский.
Он добавил, что главы «Укрэнерго» и «Нафтогаза» сообщили о текущем состоянии энергетической системы и необходимых мерах для ее укрепления и защиты. Также о работе систем противовоздушной обороны «в эти два непростых дня» доложил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский и командующий Воздушными силами Николай Олещук.

Глава Украины отметил, что Ставкой был принят ряд закрытых решений. Он подчеркнул, что для защиты страны необходимо достаточное количество современных систем ПВО, которые могут предоставить западные партнеры.

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ВСУ выпустили более 60 снарядов по Белгородской области за сутки
Гладков: ВСУ выпустили более 60 снарядов по Белгородской области за сутки
22 марта 2024, 19:05

Фото: iStock/frantic00

За последние 24 часа украинские военные выпустили более 60 боеприпасов по территории Белгородской области.
В результате пострадали пять человек, заявил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По его данным, семь населенных пунктов региона подверглись обстрелам, при этом не менее 64 снаряда было выпущено с украинской стороны. Также произошла воздушная атака в Белгороде, а в Грайворонском городском округе продолжаются обстрелы.

В течение суток на регион было совершено 25 атак с использованием беспилотников, в том числе сброс взрывных устройств с семи дронов. В результате инцидентов пострадали пять человек.

Кроме того, нанесен ущерб 34 многоквартирным домам, 95 частным домовладениям и 123 автомобилям. Губернатор также сообщил о различных видах атак, включая артиллерийские удары, использование дронов-камикадзе и атаки на инфраструктурные объекты.

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Небензя раскрыл приоритетную цель для российских военных в зоне СВО
Небензя: Французские военные на Украине станут приоритетной целью
22 марта 2024, 18:47

Фото: сайт Кремля

Франция должна понимать, что Москва станет рассматривать французских военных на Украине в качестве приоритетной цели, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя в рамках заседания Совбеза.
«Планируя направление уже регулярных войск (на Украину. — ред.), Парижу следует запомнить важную вещь — они будут рассматриваться в качестве законной и даже приоритетной цели для нашей армии», — заявил Небензя.

Он подчеркнул, что Запад уже подвел Украину к краю пропасти и нервничает из-за того, что так и не удалось нанести стратегическое поражение России даже с помощью поставок вооружения Киеву.

Ранее глава Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин заявлял, что Франция признала катастрофические военные потери на Украине.

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