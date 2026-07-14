Владимир Волков передал военному из Люберец груз для бойцов на передовой

14 июля 2026, 18:27

Фото: пресс-служба администрации г. о. Люберцы

Глава городского округа Люберцы Владимир Волков в ответ на просьбу земляка с позывным «Жетон» организовал отправку на передовую очередной партии гуманитарной помощи. Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.





Накануне боец попросил Волкова помочь в формировании груза, необходимого для его подразделения. Глава округа вместе с местными единороссами всего за день закупили комплект востребованных электроинструментов. А волонтёры Люберец передали для военных партию маскировочных сетей.

«Очень рад знакомству с нашим бойцом и его прекрасной семьёй. Мы всегда на связи с защитниками и готовы оказать всю необходимую поддержку. Сегодня груз уже отправлен в зону проведения спецоперации», – рассказал Волков.