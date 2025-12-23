Армия России добилась новых успехов в районе Гуляйполя
Минобороны: российские военные уничтожили «опорники» ВСУ в Гуляйполе
Артиллерийские подразделения группировки войск российской армии «Восток» нанесли огневое поражение украинским военным в Гуляйполе. Об этом рассказали в пресс-службе Минобороны РФ.
Согласно полученной информации, операторы БПЛА обнаружили скопление живой силы противника в городской застройки Гуляйполя. Кроме того, разведывательная миссия помогла выявить два опорных пункта ВСУ.
«После получения целеуказания артиллеристы нанесли огневое поражение по обозначенным целям. В результате артиллерийских ударов опорные пункты противника в городской застройке Гуляйполя были уничтожены», - заявили в Минобороны.Напомним, президент РФ Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины с целью защиты русскоязычных жителей Донбасса, которые на протяжении восьми лет подвергались обстрелам со стороны киевского режима.