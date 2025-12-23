Украинские беспилотники ударили по Будённовску

23 декабря 2025, 04:15

SHOT: пожар вспыхнул в Будённовске после атаки БПЛА

Фото: iStock/O_Lypa

Серия взрывов прогремела над городом Будённовск Ставропольского края. Об этом сообщил Телеграм-канал SHOT.