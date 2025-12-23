Достижения.рф

Украинские беспилотники ударили по Будённовску

SHOT: пожар вспыхнул в Будённовске после атаки БПЛА
Фото: iStock/O_Lypa

Серия взрывов прогремела над городом Будённовск Ставропольского края. Об этом сообщил Телеграм-канал SHOT.



По предварительной информации, город атакуют украинские беспилотники. Местные жители утверждают, что в северной части Будённовска начался пожар.

В общей сложности прогремело не менее десяти взрывов. По словам блогера Анатолия Шария, дроны ударили по предприятию «Ставрополен», которое специализируется на переработке природного газа, производстве полиэтилена и других химических продуктов.

Очевидцы также рассказали, что один из БПЛА упал между жилыми домами, над городом работает система противовоздушной обороны. Сведения о пострадавших и разрушениях от официальных лиц не поступали.

Александр Огарёв

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0