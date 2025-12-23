Серия взрывов прогремела в Ростовской области
В пригороде Ростова-на-Дону, предварительно, сработала система противовоздушной обороны. Об этом пишет Телеграм-канал SHOT.
В беседе с изданием жители Новочеркасска рассказали о минимум пяти взрывах, от которых в домах «задрожали окна». Город расположен в 17 километрах от областной столицы.
Очевидцы утверждают, что в небе появились яркие вспышки, похожие на работу системы противовоздушной обороны (ПВО). Кроме того, сверху доносились звуки мотора, напоминающие двигатель БПЛА.
Информация о пострадавших не поступала. Официальные лица пока не комментировали эти сведения.
Ранее беспилотники атаковали Белгородскую область. В результате падения фрагментов БПЛА ранения получили три мирных жителя.
