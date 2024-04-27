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Армия России готовит «полукотёл» для ВСУ южнее Очеретино в ДНР. Так считает военный обозреватель Царьграда Влада Шлепченко.
«По количеству дорог там всё достаточно ограничено. То есть понятно, где будет враг налаживать логистику. И, соответственно, при тех дальностях, которые там есть, можно говорить о формировании "огневого мешка"», — передаёт Царьград слова Шлепченко.
Однако он уточнил, что до формирования настоящего «котла» ещё далековато.
По его словам, для формирования «котла» требуется время. При этом Шлепченко отметил, что в последние месяцы армия России значительно ускорила темп спецоперации, снизив боевую устойчивость ВСУ.
Таким образом, обозреватель предполагает, что уже в ближайшее время ВС РФ сформируют новую ловушку для украинских военных.
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Элина Позднякова