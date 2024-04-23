Украинские войска сбежали из села Очеретино в ДНР

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Украинские военнослужащие войска снялись с позиций и сбежали из села Очеретино в Донецкой народной республике. Об этом сообщил сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов при ОП РФ Владимир Рогов в разговоре с РИА Новости.
«От наших военных пришли хорошие новости. Враг оставил свои позиции в селе Очеретино на северо-западе Авдеевки в ДНР и сбежал. Наши ребята зашли в село, в центре подняты наши флаги», — заявил Рогов.Как утверждает Рогов, Очеретино является господствующей высотой и ключевым населенным пунктом по линии обороны ВСУ к северу Авдеевки. По его словам, освобождение села, помимо угрозы бойцам ВСУ, позволит ВС РФ нанести удары на этом участке фронта.
Ранее Минобороны доложило об отражении девяти атак ВСУ в ДНР. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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Алина Юрчак