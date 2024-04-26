Seznam zprávy: После бегства из Очеретино ВСУ стоит ждать новых прорывов ВС РФ

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Украину теперь ожидает ещё большее количество прорывов, осуществляемых российскими войсками. Ситуация для ВСУ значительно осложнилась после бегства из Очеретино.
Об этом пишут обозреватели чешского издания Seznam zprávy. В публикации отмечается, что материальное и численное превосходство безусловно находится на стороне России, поэтому следует ожидать новых российских ударов и прорывов. Российские войска постоянно наносят удары по позициям ВСУ с воздуха, а также обстреливают их используя тяжёлую артиллерию, отмечают авторы материала.
Обозреватели предполагают, что после Очеретино российские войска могут нанести следующий удар по украинским позициям южнее, либо просто обойти их оборону под Бердычами. В заключение авторы статьи отметили превосходство ВС РФ по всем ключевым показателям, отметив, что Украине не поможет ни массовая мобилизация, ни помощь западных союзников.
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Александр Бойцов