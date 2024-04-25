ВСУ ответили на обвинения в сдаче Очеретино

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Подразделение 115-й бригады ВСУ не сдавало Очеретино в ДНР, пишет Financial Times.
Об этом заявил один из представителей украинской бригады боевиков. Так он отреагировал на сообщения, что группа покинула позиции без приказа.
Украинский военнослужащий отметил, что все эти сообщения — фейк и бригада не сдавала позиции. При этом в командовании ВСУ заявили, что ситуация в Очеретино очень сложная.
Ранее сообщалось, что 115-я бригада ВСУ должна была заменить в Очеретино в ДНР 47-ю бригаду «Магура», но в результате обе отступили. Бойцы ВС РФ зашли в населенный пункт и подняли флаги РФ.
Накануне также стало известно, что ВС РФ вошли в населенный пункт Новобахмутовка рядом с Очеретино. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Украинский военнослужащий отметил, что все эти сообщения — фейк и бригада не сдавала позиции. При этом в командовании ВСУ заявили, что ситуация в Очеретино очень сложная.
Ранее сообщалось, что 115-я бригада ВСУ должна была заменить в Очеретино в ДНР 47-ю бригаду «Магура», но в результате обе отступили. Бойцы ВС РФ зашли в населенный пункт и подняли флаги РФ.
Накануне также стало известно, что ВС РФ вошли в населенный пункт Новобахмутовка рядом с Очеретино. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Алёна Самарева