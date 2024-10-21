Армия России готовится к освобождению Суджи

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Российские бойцы готовят плацдарм для освобождения Суджи в Курской области. Об этом пишет Mash.
По данным издания, армия России освободила от боевиков ВСУ хутор Колмаков, который находится в семи км от Суджи, а также хутор Дмитрюков, сейчас там идет зачистка территории силами морпехов из 810-й и бойцов интернационального спецназа «Ахмат».
От юго-восточных позиций наших до первых оборонительных позиций ВСУ остается чуть более двух километров. Российские бойцы заняли территорию бывшего аэродрома «Суджа». Тем временем украинские боевики засели в районе кирпичного завода на улице Строительной в Судже и ожидают российской атаки.
Ранее командир подразделения в составе спецназа «Ахмат» с позывным Аид заявил, что восстановление контроля над Суджей для российских войск является лишь вопросом времени.
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От юго-восточных позиций наших до первых оборонительных позиций ВСУ остается чуть более двух километров. Российские бойцы заняли территорию бывшего аэродрома «Суджа». Тем временем украинские боевики засели в районе кирпичного завода на улице Строительной в Судже и ожидают российской атаки.
Ранее командир подразделения в составе спецназа «Ахмат» с позывным Аид заявил, что восстановление контроля над Суджей для российских войск является лишь вопросом времени.
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Элина Позднякова