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В Курской области, в районе Суджи, подразделения Вооруженных сил Украины спешно покидают свои позиции и бегут по полям от военных ВС РФ. Эту информацию подтвердили силовые структуры 20 октября.
«В Курской области в районе Суджи живая сила противника, некоторые подразделения полями пытаются убежать от наших войск», — цитирует собеседника ТАСС.
Военные источники утверждают, что речь идет о некоторых подразделениях ВСУ, которые пытаются уйти от ВС РФ по открытой местности.
Ранее польский журналист Марцин Вирвал отметил, что украинские военные, находящиеся вблизи линии фронта, испытывают крайне подавленные настроения. Это не единичные случаи, а скорее массовое явление.
Утром Министерство обороны России сообщило, что ночная атака украинских беспилотников на российские регионы стала одной из самых масштабных за всё время спецоперации. Системы ПВО и средства РЭБ сбили и подавили 110 дронов ВСУ.
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Лия Мурадьян