Обстановка в Курской области: последние новости

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Армия России освободила еще четыре населённых пункта в Курской области: Ветрено, Матвеевку, Жеболовку и Дуровку, бои продолжаются в районе деревни Кругленькое. Об этом пишет Shot.
По данным издания, в российском окружении находится более 1800 боевиков ВСУ в Суджанском и в Кореневском районах. За минувшие сутки враг понёс там значительные потери. Около 10 человек приняли решение сдаться в плен из-за нехватки боеприпасов и уничтоженной техники. Кроме того, бойцы ВС РФ имеют успехи в Колмакове, по последним данным хутор уже освобожден. От него до Суджи остаётся семь км.
Там же ВСУ попытались атаковать в районе Зелёного шляха, чтобы освободить своих сослуживцев, попавших в окружение. В результате этого было уничтожено порядка 60 человек личного состава. Еще столько же ликвидировали при попытке уйти с позиций в районе Зелёного шляха.
По данным некоторых СМИ, ВС РФ готовят плацдарм для начала боёв за Суджу — от юго-восточных позиций наших до первых оборонительных позиций ВСУ остается чуть более двух километров. Тем временем боевики ВСУ засели в районе кирпичного завода на улице Строительной в Судже и ожидают российской атаки.
Кроме того, противник ввел резервы в поселок Никольский, откуда ВСУ попытались провести контратаку на 10 ББМ при поддержке танков. Однако действия противника были замечены и группу накрыли огнём РСЗО, после чего подразделения морпехов приняли бой.
В районе освобожденного Плехово подразделения ВС РФ проводят зачистку местности. В плен сдались сразу несколько десятков украинских солдат.
В Глушковском районе возле Волфино российские бойцы пресекли попытку прорыва границы ДРГ ВСУ численностью до восьми человек. Все боевики ВСУ были ликвидированы.
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Российский боец Аид назвал освобождение Суджи лишь вопросом времени
Там же ВСУ попытались атаковать в районе Зелёного шляха, чтобы освободить своих сослуживцев, попавших в окружение. В результате этого было уничтожено порядка 60 человек личного состава. Еще столько же ликвидировали при попытке уйти с позиций в районе Зелёного шляха.
По данным некоторых СМИ, ВС РФ готовят плацдарм для начала боёв за Суджу — от юго-восточных позиций наших до первых оборонительных позиций ВСУ остается чуть более двух километров. Тем временем боевики ВСУ засели в районе кирпичного завода на улице Строительной в Судже и ожидают российской атаки.
Кроме того, противник ввел резервы в поселок Никольский, откуда ВСУ попытались провести контратаку на 10 ББМ при поддержке танков. Однако действия противника были замечены и группу накрыли огнём РСЗО, после чего подразделения морпехов приняли бой.
В районе освобожденного Плехово подразделения ВС РФ проводят зачистку местности. В плен сдались сразу несколько десятков украинских солдат.
В Глушковском районе возле Волфино российские бойцы пресекли попытку прорыва границы ДРГ ВСУ численностью до восьми человек. Все боевики ВСУ были ликвидированы.
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Российский боец Аид назвал освобождение Суджи лишь вопросом времени
Элина Позднякова