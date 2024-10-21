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Обстановка в Курской области: последние новости

Российские бойцы освободили еще четыре населённых пункта в Курской области
21 октября 2024, 14:10
Фото: iStock/SergeyVButorin

Фото: iStock/SergeyVButorin

Армия России освободила еще четыре населённых пункта в Курской области: Ветрено, Матвеевку, Жеболовку и Дуровку, бои продолжаются в районе деревни Кругленькое. Об этом пишет Shot.
По данным издания, в российском окружении находится более 1800 боевиков ВСУ в Суджанском и в Кореневском районах. За минувшие сутки враг понёс там значительные потери. Около 10 человек приняли решение сдаться в плен из-за нехватки боеприпасов и уничтоженной техники. Кроме того, бойцы ВС РФ имеют успехи в Колмакове, по последним данным хутор уже освобожден. От него до Суджи остаётся семь км.

Там же ВСУ попытались атаковать в районе Зелёного шляха, чтобы освободить своих сослуживцев, попавших в окружение. В результате этого было уничтожено порядка 60 человек личного состава. Еще столько же ликвидировали при попытке уйти с позиций в районе Зелёного шляха.



По данным некоторых СМИ, ВС РФ готовят плацдарм для начала боёв за Суджу — от юго-восточных позиций наших до первых оборонительных позиций ВСУ остается чуть более двух километров. Тем временем боевики ВСУ засели в районе кирпичного завода на улице Строительной в Судже и ожидают российской атаки.

Кроме того, противник ввел резервы в поселок Никольский, откуда ВСУ попытались провести контратаку на 10 ББМ при поддержке танков. Однако действия противника были замечены и группу накрыли огнём РСЗО, после чего подразделения морпехов приняли бой.

В районе освобожденного Плехово подразделения ВС РФ проводят зачистку местности. В плен сдались сразу несколько десятков украинских солдат.

В Глушковском районе возле Волфино российские бойцы пресекли попытку прорыва границы ДРГ ВСУ численностью до восьми человек. Все боевики ВСУ были ликвидированы.

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Военнопленный рассказал, как ВС РФ почти уничтожили его взвод под Угледаром
21 октября 2024, 13:23

Фото: iStock/Sinenkiy

ВС РФ практически уничтожили взвод военнопленного командира 3-го взвода 3-й роты 120-го батальона 113-й бригады территориальной обороны Украины Александра Долматова. Об этом он рассказал в беседе с ТАСС.
Он отметил, что после боевых действий под Угледаром в живых остались только три солдата из 60 бойцов взвода ВСУ.

По словам Долматова, наблюдалась серьёзная нехватка личного состава. Так, в его взводе оставалось только три бойца, в других немного больше. При этом пополнять резервы не кем, а оставшихся во взводах бойцов перебрасывают на более сложные направления боевых действий.

Долматов добровольно сдался в плен 18 октября около населённого пункта Золотая Нива на Угледарском направлении.

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Солдаты ВСУ массово бегут со своих позиций
El País: в ВСУ заявили о проблеме бегства солдат со своих позиций
21 октября 2024, 13:17

Фото: iStock/Mariia Kokorina

В ВСУ жалуются на массовое бегство украинских солдат со своих позиций. Об этом пишет испанская газета El País.
«Будущее конфликта для ВСУ мрачно, потому что им не хватает пополнения. Опрошенные военнослужащие также сказали о растущей проблеме бегства солдат с позиций», — говорится в статье.

Сержант ВСУ Евгений Чурбанов рассказал изданию, что сейчас его подчиненные проводят на позициях три месяца без отдыха и ротации, год назад этот срок не превышал одного месяца. Он также отметил, что солдаты ВС РФ лучше подготовлены и оснащены.

Ранее издание New York Times писало, что в 2024 году число случаев дезертирства в рядах ВСУ увеличилось в два раза по сравнению с прошлым годом. По словам самих украинских военных, еще активнее ряды ВСУ могут посыпаться после февраля следующего года, так как многие ставили для себя конкретные сроки службы в три года.

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72-летний житель Подмосковья решил отправиться на СВО
72-летний Вячеслав Шевяков из Серпухова решил отправиться на СВО
21 октября 2024, 12:58

Фото: iStock/zim286

Житель подмосковного Серпухова 72-летний Вячеслав Шевяков решил отправиться в зону СВО. Об этом сообщает издание Regions.ru.
Отмечается, что мужчина служил в Вооружённых силах России. После он работал в центральном аппарате Госатомнадзора. В рамках работы в ведомстве он участвовал в инспекциях ядерных объектов. Также он работал в центральном аппарате Госкорпорации «Росатом».

Он решил отправиться в зону проведения спецоперации на Украине в возрасте 72 лет. В настоящее время он является ветераном боевых действий, ушёл на фронт в звании полковника ВВС РФ.

Ранее сообщалось, что в Башкирии жена участника СВО обратилась в прокуратуру после того, как учительница её сына не поверила, что его отец находится в зоне спецоперации. Женщина сочла поведение педагога, заявившей, что фотографию военного можно было найти в интернете, как оскорбление.

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«Толкают на мясо»: пленный боец ВСУ рассказал об отказе в эвакуации с позиций
21 октября 2024, 12:19

Фото: iStock/Prostock-Studio

Украинских военных привозят на позиции «как собак», после чего не позволяют им эвакуироваться. Об этом заявил украинский военнопленный Александр Ковбасюк, слова которого приводит Минобороны России.
Боец отметил, что даже не понял, как попал в плен к ВС РФ, поскольку его сослуживцы просили командование об эвакуации. Они вчетвером удерживали позицию, но умирать не хотели, поэтому думали о том, как бы им сбежать.

Ковбасюк отметил, что командиры сами сидят, а военных «на мясо толкают».

Накануне сообщалось, что российским военным удалось взять в плен семь бойцов ВСУ и их командира под Угледаром. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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В Кремле прокомментировали возможное участие военных КНДР в СВО
Песков: о возможной отправке войск КНДР на СВО много противоречивой информации
21 октября 2024, 12:12

Дмитрий Песков (Фото: сайт Кремля)

Звучит много противоречивой информации о возможном участии войск КНДР в российской спецоперации. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ответ на вопрос журналистов о возможном нахождении военных из Северной Кореи на СВО.
«Мы видим много противоречивой информации. Южная Корея заявляет одно, потом Пентагон заявляет, что они не имеют подтверждения таким высказываниям. Много противоречивой информации, наверно, так к ней и надо относиться», — заявил Песков.

Он также добавил, что сотрудничество РФ и КНДР не направлено против третьих стран.

Напомним, 21 октября МИД Южной Кореи вызвал посла России в Сеуле на беседу, содержание которой не раскрывается. При этом агентство Рёнхап пишет, что южнокорейское внешнеполитическое ведомство вызвало российского посла в связи с распространившимися слухами о якобы решении КНДР отправить своих военных в зону СВО на Украине.

В минувшую пятницу президент Южной Кореи Юн Сок Ёль созвал экстренное совещание для обсуждения вопросов безопасности в связи с утверждениями разведки о якобы решении Пхеньяна отправить 12 тысяч солдат в зону российской спецоперации.

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Российский боец Аид назвал освобождение Суджи лишь вопросом времени
21 октября 2024, 12:09

Фото: istockphoto/Gennadiy Kravchenko

Восстановление контроля над Суджей для российских войск является лишь вопросом времени. Об этом заявил командир подразделения в составе спецназа «Ахмат» с позывным Аид.
В разговоре с ТАСС боец подчеркнул, что сейчас части Вооружённых сил РФ как раз начали активные наступательные действия на Суджанском направлении, поэтому освобождение города не заставит себя долго ждать. Спецназовец подчеркнул, что в задачу его подразделения не входило быстрое вхождение в населённые пункты. Необходимо было сдержать противника и нанести ему максимальный урон, что и было сделано.

Российские части выдержали удар, перемололи большое количество живой силы и военной техники ВСУ, продолжил спецназовец. Теперь пришло время наступать, и ослабленный и обескровленный противник не в состоянии сдерживать напор российской армии, поэтому освобождение Суджи и других населённых пунктов — лишь вопрос времени, заключил Аид.

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#всу
#удар
#рф
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ВСУ повредили тепловой узел в Энергодаре, что усложнит отопительный сезон
21 октября 2024, 11:50

Эдуард Сеновоз (Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский)

ВСУ повредили тепловой узел в Энергодаре, что усложнит начало отопительного сезона. Запуск систем отопления начнется на этой неделе, сообщил глава города Эдуард Сеновоз.
«В Энергодаре на выходных вооруженные формирования Украины нанесли множественные повреждения тепловому узлу. В результате атаки ударного БПЛА повреждения получил газопровод. Авария усложняет начало отопительного сезона в городе», — написал Сеновоз в своем Telegram-канале.

По его словам, подобными атаками противник хочет создать для жителей Энергодара невыносимые условия. Однако, несмотря на все эти действия со стороны ВСУ, запускать систему отопления в городе начнут уже на текущей неделе.

Сеновоз пояснил, что подключение будет происходить поэтапно. Сначала тепло появится на объектах здравоохранения, а также в дошкольных и образовательных учреждениях. В многоквартирных домах теплоснабжение появится до конца октября.

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#telegram
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Суд в России приговорил грузинку к 13 годам за наемничество на стороне ВСУ
Наемницу из Грузии приговорили к 13 годам за участие в боевых действиях
21 октября 2024, 11:46

Фото: iStock/Vladimir Cetinski

Наемница из Грузии была заочно осуждена в России на 13 лет тюремного заключения за участие в боевых действиях на стороне Вооруженных Сил Украины. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на СК РФ.
По данным следствия, Русудани Иванеишвили вступила в военизированное формирование «Грузинский национальный легион», созданное Ушанги Мамулашвили, с целью получения материального вознаграждения. Она прошла военную подготовку и участвовала в боевых действиях против вооруженных формирований ДНР и российских военнослужащих.

Суд признал собранные доказательства достаточными для вынесения приговора. Иванеишвили объявлена в международный розыск.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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Сальдо: Херсон запущен и зарос сорняками
21 октября 2024, 11:42

Фото: iStock/Sergii Zhmurchak

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что временно подконтрольный киевскому режиму город Херсон запущен и зарос сорняками. Об этом информирует РИА Новости.
«Город запущен. Оккупационные власти совсем не уделяют внимание благосостоянию улиц и площадей. Город зарос сорняками, дороги постепенно всё больше разрушаются, инженерные системы изнашиваются», — поделился он.

Ранее сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич сообщил, что киевские власти не включают отопление в жилых домах Херсона, из-за чего жители вынуждены спать в верхней одежде, а в городе наблюдаются случаи мародерства и грабежей.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Ранее стало известно, что российские военные нанесли удар по судостроительному заводу в Запорожье. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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