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Российские бойцы успешно продвигаются в сторону Евгеновки и Новоселовки Первой, а также ведут активные бои на часовоярском, торецком и покровском направлениях в ДНР. Такие данные привел советник главы региона Игорь Кимаковский.
«На часовоярском и торецком направлениях на Дзержинск идет сосредоточение наших ресурсов, подвоз боеприпасов и выравнивается линия фронта, выкапываются фортификационные сооружения. Основные действия сейчас ведутся на покровском направлении», — рассказал Кимаковский в эфире Первого канала.
По его словам, армия России активно продвигается в сторону Евгеновки и Новоселовки Первой, а также предпринимает активные действия в сторону Воздвиженки, и ведут успешные боевые действия между Яснобродовкой и Карловкой.
Кимаковский пояснил, что после краха ВСУ в Авдеевке противник не может серьезно обороняться на данном направлении, ввиду чего российские бойцы ежедневно продвигаются и освобождают территорию ДНР.
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Элина Позднякова