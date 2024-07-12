ВС РФ прорываются к Покровску, ВСУ отступают из Волчанска: Последние новости СВО

Фото: РИА Новости/Станислав Красильников
Армия России имеет существенные успехи на Покровском направлении в зоне СВО. На остальных участках линии соприкосновения существенных изменений за прошедшие сутки не зафиксировано.
Последние новости с полей спецоперации по состоянию на 12.07.2024 приводит редакция «Радио 1».
Армия России прорывает оборону ВСУ сразу на шести участках и приближается к трассе Покровск-Константиновка, продвигаясь от Авдеевки к Покровску. После того, как наши войска освободили Евгеновку, они смогли войти и закрепиться в Новосёловке Первой. Накануне вечером стало известно о начале штурмов Прогресса, Воздвиженки и Лозоватского.
Украинский военный ресурс Deep State признаёт успехи российских сил.
При этом пресс-служба Генерального штаба украинской армии сообщает, что на фронте для ВСУ наиболее напряженная ситуация сложилась на покровском направлении.
В Волчанске после отступления украинских сил с улиц Соборная и Гагарина, российские войска форсировали реку Волчья и уже закрепились в сельхозтехникуме. По данным военкора Евгения Лисицына, бойцы ВС РФ расширили плацдарм на южном берегу и взяли под свой контроль лесопосадку, а также частный сектор по улицам Ивана Франка и Харьковской. Тем временем украинцы начали отступать из северных кварталов Волчанска за реку, чтобы наладить стабильную оборону.
При этом ВСУ не оставляют попыток выбить российские войска с занятых позиций. В районе Глубокого они попытались провести контратаку, которая была успешно отбита нашими военными.
ВС РФ продолжают штурмовать восточную сторону Часов Яра при поддержке артиллерии и авиации. За минувшие сутки российским бойцам удалось достигнуть определённых тактических успехов.
По некоторым данным, российские войска достигли южных окраин Песчаного, однако пока масштаб продвижения в районе Степной Новоселовки остаётся неопределённым.
На окраине Константиновки продолжаются бои, однако существенных изменений там пока нет. В Красногоровке российские силы атакуют с южного и восточного направлений и отодвигают противника к окраинам населенного пункта.
Тем временем на окраинах Карловки и севернее у Карловского водохранилища также продолжаются тяжелые бои.
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Покровское направление
Армия России прорывает оборону ВСУ сразу на шести участках и приближается к трассе Покровск-Константиновка, продвигаясь от Авдеевки к Покровску. После того, как наши войска освободили Евгеновку, они смогли войти и закрепиться в Новосёловке Первой. Накануне вечером стало известно о начале штурмов Прогресса, Воздвиженки и Лозоватского.
Украинский военный ресурс Deep State признаёт успехи российских сил.
«Русские захватили Восход и Евгеньевку, имели успех в направлении Прогресса и Волчьего, севернее и восточнее Новоселовки Первой. Чуть севернее россияне атакуют Воздвиженку и Лозоватское, стремясь прорваться к трассе Покровск – Константиновка», — говорится в сообщении.
При этом пресс-служба Генерального штаба украинской армии сообщает, что на фронте для ВСУ наиболее напряженная ситуация сложилась на покровском направлении.
«Покровское направление остается самой горячей точкой всей линии соприкосновения», — говорится в сообщении Генштаба.
Харьковское направление
В Волчанске после отступления украинских сил с улиц Соборная и Гагарина, российские войска форсировали реку Волчья и уже закрепились в сельхозтехникуме. По данным военкора Евгения Лисицына, бойцы ВС РФ расширили плацдарм на южном берегу и взяли под свой контроль лесопосадку, а также частный сектор по улицам Ивана Франка и Харьковской. Тем временем украинцы начали отступать из северных кварталов Волчанска за реку, чтобы наладить стабильную оборону.
При этом ВСУ не оставляют попыток выбить российские войска с занятых позиций. В районе Глубокого они попытались провести контратаку, которая была успешно отбита нашими военными.
Часовоярское направление
ВС РФ продолжают штурмовать восточную сторону Часов Яра при поддержке артиллерии и авиации. За минувшие сутки российским бойцам удалось достигнуть определённых тактических успехов.
Купянское направление
По некоторым данным, российские войска достигли южных окраин Песчаного, однако пока масштаб продвижения в районе Степной Новоселовки остаётся неопределённым.
Донецкое направление
На окраине Константиновки продолжаются бои, однако существенных изменений там пока нет. В Красногоровке российские силы атакуют с южного и восточного направлений и отодвигают противника к окраинам населенного пункта.
Тем временем на окраинах Карловки и севернее у Карловского водохранилища также продолжаются тяжелые бои.
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Элина Позднякова