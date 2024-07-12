В США оценили возможность Киева начать новое контрнаступление

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Украина не сможет начать «новое драматичное контрнаступление» раньше лета следующего года. Несмотря на помощь союзников из Североатлантического альянса, у Киева просто не хватит ресурсов, чтобы предпринять наступательные действия уже в этом году.
Таким образом оценили возможности ВСУ обозреватели издания The New York Times. По мнению журналистов, несмотря на то, что накануне было объявлено об усилении военной и финансовой помощи Украине со стороны партнёров и союзников из НАТО, на её формирование и доставку уйдут недели и даже месяцы. Поэтому говорить о возможности наступления ВСУ в этом году было бы по меньшей мере наивно, считают авторы публикации.
В материале уточняется, что некоторые боевые машины, ракеты, средства противовоздушной обороны, предназначенные для Киева, не только пока не закуплены, но даже ещё не произведены.
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Александр Бойцов