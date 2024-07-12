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Две группы военнослужащих, которые ВСУ пытались перебросит в качестве резерва в район Новгородского (украинское название Нью-Йорк), были уничтожены ударами российской артиллерии, а также при помощи FPV-дронов.
Об этом рассказали ТАСС в силовых структурах региона. Передвижение украинских войск, которые не соблюдали достаточную скрытность, чем совершили оплошность, было обнаружено российской разведкой. Координаты передали на командный пункт артиллеристов, а те уже обеспечили плотный огневой удар. Уничтожение резервных группировок довершили операторы FPV-дронов.
Силовики отмечают тяжёлое положение украинских подразделений в районе Нью-Йорка. Части ВСУ находятся под постоянным плотным огнём, который ведётся с разных направлений.
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Александр Бойцов