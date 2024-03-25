Армия России имеет успехи в продвижении к Часов Яру в ДНР

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Армия России продвигается в сторону Часов Яра в ДНР. Об этом заявил глава региона Денис Пушилин.
По его словам, после освобождения населенного пункта Красное и дальнейшего продвижения российских военных в районе Часов Яра приближает возможность приступить к восстановительным работам в Артёмовске.
Он уточнил, что ранее начинать работы по восстановлению Артёмовска, его разминированию и разбору завалов в городе не было возможности из-за постоянных обстрелов со стороны украинских военных.
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«Подобного рода продвижение наших подразделений, отодвигая противника от Артемовска, позволяет в обозримой перспективе говорить о начале работ (в городе — ред.)», — сказал Пушилин в эфире телеканала «Россия 24».
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Элина Позднякова