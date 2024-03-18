ВСУ признали тяжелую ситуацию в Часов Яре

Фото: iStock/Jakub Laichter
Офицер спецназа ВСУ Виталий Овчаренко заявил, что ситуация в городе Часов Яр в ДНР, который еще находится под контролем Украины, плохая и ухудшается с каждым днем. Слова украинского бойца британская газета Times.
«Ситуация там очень плохая и ухудшается с каждым днем», — пожаловался Овчаренко.
В конце февраля спикер Восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш признал, что армия России продвигается в сторону Часов Яра и готовится наступать на город. По его словам, бои уже идут в селах Ивановское и Богдановка. Он также добавил, что российские силы стягивают дополнительные резервы на данном направлении, а также активно применяют авиацию, дроны и артиллерию.
Читайте также:
В ВСУ признали, что ВС РФ наступают на Часов Яр
Наступление на Часов Яр и контроль над Степовым: последние новости СВО
ВС РФ приближаются к Часов Яру
Элина Позднякова