ВС России взяли под огневой контроль часть дороги снабжения ВСУ у Часов Яра

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Армия России взяла под огневой контроль часть дороги снабжения у Часов Яра. Об этом заявил советник главы Донецкой Народной Республики Игорь Кимаковский.
«Наши ребята взяли под огневой контроль участок дороги к Часову Яру. По ней украинские вооруженные формирования ведут снабжение своей группировки на этом участке фронта», — сказал Климаковский в беседе с ТАСС.
Накануне спикер Восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш признал, что армия России продвигается в сторону Часов Яра и готовится наступать на город. По его словам, бои уже идут в селах Ивановское и Богдановка. Он также добавил, что российские силы стягивают дополнительные резервы на данном направлении, а также активно применяют авиацию, дроны и артиллерию.
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Элина Позднякова