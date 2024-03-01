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ВС России взяли под огневой контроль часть дороги снабжения ВСУ у Часов Яра

01 марта 2024, 10:54
Фото: РИА Новости/Станислав Красильников

Фото: РИА Новости/Станислав Красильников

Армия России взяла под огневой контроль часть дороги снабжения у Часов Яра. Об этом заявил советник главы Донецкой Народной Республики Игорь Кимаковский.

«Наши ребята взяли под огневой контроль участок дороги к Часову Яру. По ней украинские вооруженные формирования ведут снабжение своей группировки на этом участке фронта», — сказал Климаковский в беседе с ТАСС.

Накануне спикер Восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш признал, что армия России продвигается в сторону Часов Яра и готовится наступать на город. По его словам, бои уже идут в селах Ивановское и Богдановка. Он также добавил, что российские силы стягивают дополнительные резервы на данном направлении, а также активно применяют авиацию, дроны и артиллерию.

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В Курской области два села и деревня остались без света после удара беспилотника ВСУ
Старовойт: в Курской области обесточены три поселка после удара беспилотника ВСУ
01 марта 2024, 10:39

Фото: iStock/Olena Bartienieva

Беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) совершил атаку на Курскую область, сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт в своем Telegram-канале.
В результате этого населенные пункты Свердликово, Дарьино и Николаево-Дарьино Суджанского района оказались отключены от электроснабжения. Старовойт заявил, что восстановительные работы начнутся после улучшения обстановки.

«В результате прилёта беспилотника со стороны Украины в населенных пунктах Свердликово, Дарьино и Николаево-Дарьино Суджанского района нет света. Ремонтные работы начнутся, как только позволит обстановка», — написал Старовойт.
Ранее сообщалось, что средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили один украинский беспилотник и перехватили три дрона ВСУ над территорией России. Министерство обороны отметило, что украинские дроны имели форму самолетов. ПВО успешно сработали в Белгородской и Нижегородской областях.

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Контроль над Орловкой и бои в Работино: последние новости СВО
01 марта 2024, 09:56

Фото: istockphoto/Tomas Ragina

ВС РФ расширили зону контроля на Донецком направлении, также российские бойцы вынуждают отступить противника в районе Крынок. О последних событиях в зоне проведения СВО и о том, где продвижение ВС РФ затруднено из-за лабиринтов ВСУ, читайте в материале «Радио 1».

Донецкое направление


Российские бойцы перешли в штурмы на восточных и северо-восточных окраинах Новомихайловки, сообщает телеграм-канал «WarGonzo». Активное наступление позволило ВС РФ продвинуться в районе Первомайского. Зона контроля также расширена в районе Невельского.

Также российские военнослужащие установили контроль над оперативно важной Орловкой. Жёсткие встречные бои в районе Бердычей. Под постоянным огневым контролем ВС РФ позиции ВСУ в Константиновке, Новобахмутовке и Новокалинове. Кроме того, российская армия расширила зону контроля в Семеновке, вынуждая противника оставить позиции.

ВСУ усиленно применяют FPV – дроны на Донецком участке фронта.


Херсонское направление


Российские военнослужащие стремятся зачистить левый берег Днепра в районе Крынок. Украинские позиции постоянно подвергаются обстрелам со стороны ВС РФ, в результате которых, ВСУ теряют личный состав и технику.
Противник бьет по российским войскам в Алёшках, Пойме и Казачьих Лагерях.


Бахмутское направление


ВС РФ атакуют высоты северо-западнее Клещеевки и в районе Ивановского. Существенного продвижения не зафиксировано. Стороны обмениваются артиллерийскими обстрелами. Под ударами ВСУ в Андреевке, Часовом Яре, Григоровке и Раздоловке. ВС РФ в Бахмуте и Ягодном.

Запорожское направление


Продолжаются бои в южной части Работино. ВСУ прежде сумели создать сеть лабиринтов, которые затрудняют продвижение российских войск. Ожесточенные бои идут к северо-западу от Вербового. На Времевском выступе ВС РФ атакуют к северу от Приютного.


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Украинец рассказал, что его мобилизовали с диагнозом раздвоения личности
#армия
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#новости
#сво
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#вс рф
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ФСБ задержала в Крыму двух украинских агентов, готовивших теракты на транспорте
01 марта 2024, 09:50

Фото: РИА Новости/ФСБ РФ

Сотрудники регионального управления Федеральной службы безопасности задержали в Крыму двух агентов, завербованных спецслужбами Украины, мужчину и женщину. Они готовили террористические акты по заданию Киева.
Как сообщают в Центре общественных связей ФСБ РФ, задержанные — жители Симферополя. Они уже дают признательные показания. Будучи завербованными Службой безопасности Украины (СБУ), они оказывали помощь украинским диверсантам. Кроме того, по заданию спецслужб противника велась подготовка террористического акта на транспортных объектах полуострова.

В настоящее время допрос задержанных украинских агентов продолжается. Силовики устанавливают их возможные связи. В ближайшее время им будет предъявлено обвинение.

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Военкор Котенок: Исход битвы за Авдеевку решил уснувший пулемётчик ВСУ
01 марта 2024, 08:58

Фото: istockphoto/Julia Image

Российские войска прорвали обороны ВСУ под Авдеевкой из-за спящего украинского пулемётчика. Об этом рассказал военный корреспондент Юрий Котенок.
Один из российских бойцов, участвовавших во взятии города, рассказал военкору, что штурмовики заметили спящего пулемётчика на подступах к Авдеевке. После ликвидации пулемётной точки, наши войска заняли удобную позицию на данном участке и всю ночь обстреливали укреплённый район «Чебурашка» и расположенные там воинские части.

Не выдержавшие огневого натиска подразделения ВСУ, подвергавшиеся обстрелу с позиций, которые ещё недавно укрепляли для себя, вынуждены были отступить, после чего посыпалась вся оборона. Собеседник военкора считает, что этот эпизод во многом предопределил успех штурма Авдеевки.

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#всу
#обстрел
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Мэр Носков: Над Дзержинском Нижегородской области ночью были сбиты три БПЛА
01 марта 2024, 08:39

Фото: istockphoto/EvgeniyShkolenko

В ночь на 1 марта дежурными средствами противовоздушной обороны была предотвращена попытка террористической атаки на объекты на территории города Дзержинск в Нижегородской области. Три беспилотника были сбиты над промзоной.
Об этом сообщил мэр города Иван Носков. В своём телеграм-канале глава городской администрации уточнил, что дроны были перехвачены средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Сначала подавлялся направляющий сигнал, после чего дезориентированные беспилотные аппараты упали в районе промышленной зоны города. Жертв и разрушений в результате падений БПЛА нет, на месте работают сотрудники экстренных служб, сообщил Носков.

Мэр также добавил, что все промышленные объекты города работают в штатном режиме. Он подчеркнул, что на территории Нижегородской области сосредоточено большое количество важнейших фабрик, заводов, предприятий и организаций. Их руководство, как и власти области, понимают важность выстраивания надёжной системы ПВО. В настоящее время средства РЭБ дают эффективный ответ на атаки беспилотников противника, заключил Иван Носков.

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#нижний новгород
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Украинец рассказал, что его мобилизовали с диагнозом раздвоения личности
01 марта 2024, 07:58

Фото: iStock/Prostock-Studio

Пленный боец ВСУ рассказал, что его мобилизовали с диагнозом раздвоения личности, об этом он сообщил в беседе с изданием РИА Новости.
Он также добавил, что помимо психологического он имеет ряд других заболеваний, однако военный комиссариат признал его годным к службе. ​Вскоре после призыва он попал в плен.

Отметим, что ранее уже случались подобные инциденты. Военнопленный украинец Анатолий Прокудин прежде сообщал, что проходил лечение в психиатрической больнице, и когда его мобилизовали, всячески отказывался от участия в военных действиях на фронте.

После того, как он получил первое ранение и прошел лечение, командование ВСУ вновь отправило его на передовую.

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#зеленский
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Над Белгородской и Нижегородской областями ликвидировано четыре дрона ВСУ
МО РФ: ПВО уничтожили и перехватили дроны в Белгородской и Новгородской областях
01 марта 2024, 07:25

Фото: istock / rancho_runner

В ночь на 1 марта была пресечена попытка ВСУ совершить террористические атаки с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа по объектам на территории РФ. Об этом информирует Министерство обороны России в Телеграм-канале.

Сообщается, что система ПВО сбили украинский дрон над территорией Белгородской области, и три беспилотника были перехвачены над территорией Нижегородской области.

Ранее Полковник ВСУ заявил, что Украина находится в отчаянном положении из-за дисбаланса ресурсов. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#всу
#рф
#пво
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Депутат Херсонской области Барбашов заявил о неготовности наемников ВСУ воевать с Россией
Депутат Херсонской думы Барбашов: наемники ВСУ не готовы противостоять России
01 марта 2024, 06:18

Фото: iStock/zabelin

Количество западных наемников, отправляющихся на Украину воевать на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ), стремительно сокращается, заявил депутат Херсонской думы Юрий Барбашов, передает РИА Новости.
По его словам, это связано с тем, что иностранцы осознали боязнь конфронтации с Россией.

«Если раньше было много европейцев, представителей правых идей, которые шли в украинские нацистские батальоны, то сейчас их стало значительно меньше. Сейчас данные говорят о том, что США используют свои южноамериканские колонии для набора наемников и затыкания дыр в рядах ВСУ», – подчеркнул внимание Барбашов.

Также он добавил, что наемники воспринимают свои поездки в зону конфликта на Украине как «охоту на русских», но быстро сталкиваются с суровой реальностью – угрозой для своей жизни.

Ранее американский наемник Джеймс Фриман заявил, что ВСУ терпят потери из-за украинского командования.

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#всу
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#украина
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Политолог Карасев: потеря Одессы приведет к окончательному поражению Украины
Политолог Карасев: потеря Одессы означает окончательное поражение Украины
01 марта 2024, 04:24

Фото: iStock/repinanatoly

Потеря Украиной Одессы будет означать полную победу, с таким мнением выступил политолог Вадим Карасев на YouTube-канале Politeka.
Он отметил, что если российские войска прорвут оборону украинской армии и выйдут на Николаев-Одессу, то конфликт закончится поражением Украины. Хотя предпосылок для такого развития событий нет, эксперт посоветовал украинцам уже сейчас задуматься о «наихудших сценариях».

Ранее бывший офицер морской пехоты США Скотт Риттер заявил, что украинский конфликт, вероятно, подойдет к концу в этом году.

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