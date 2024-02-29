В ВСУ признали, что ВС РФ наступают на Часов Яр

Фото: iStock/zabelin
Армия России продвигается в сторону Часов Яра и готовится наступать на город. Об этом сообщает спикер Восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш.
«Армия РФ наступает в сторону Часов Яра на бахмутском (артемовском – ред.) направлении. Бои уже идут в селах Ивановское и Богдановка», — заявил Евлаш.
Он пояснил, что российские силы стягивают дополнительные резервы на данном направлении, а также активно применяют авиацию, дроны и артиллерию.
Напомним, 27 февраля военный корреспондент Евгений Лисицын ИА «ZOV TV» заявлял, что армия России приближается к городу Часов Яр в ДНР.
Читайте также:
Наступление на Часов Яр и контроль над Степовым: последние новости СВО
В Часов Яре ВС РФ обрушили на позиции ВСУ полуторатонную термобарическую бомбу
Штурм в Часов Яре и атака военного госпиталя ВСУ: последние новости СВО
Элина Позднякова