Армия России ликвидировала элитные подразделения ВСУ в районе Часов Яра

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Армия России ликвидировала элитные подразделения спецслужб Украины в районе Часов Яра и на Авдеевском направлении. Об этом написал военный репортер ВГТРК Евгений Поддубный.
«Элитные подразделения спецслужб Украины могли быть ликвидированы российскими бойцами на Авдеевском направлении и под Часов Яром. Информация, пока не подтверждённая визуально, появилась в ряде источников», — написал Поддубный в своём Telegram-канале.
Он пояснил, что речь идёт о группе специального назначения «Белые волки» из состава ЦСО «А» СБУ и группе, созданной по стандартам НАТО — подразделении «Рейджеры» Сил специальных операций ВСУ.
Поддубный напомнил, что спецназ ГУР Минобороны Украины ранее был переброшен в район Часов Яра из-за больших потерь в рядах украинских военных и отказа некоторых бригад идти в бой. Их задача заключается в обороне населенного пункта и сдерживание продвижения российских сил в сторону Краматорска, Константиновки, Дружковки и Славянска.
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Элина Позднякова