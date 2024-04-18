Генерал ВСУ Кривонос высказался о судьбе Часов Яра

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У Вооружённых сил Украины ощущается явный недостаток живой силы, вооружений и техники. Поэтому задача отражения атак российской армии в районе Часов Яра для них становится непосильной.
Такое мнение высказал отставной украинский генерал Сергей Кривонос. В эфире YouTube-канала «Прямой» он также отметил, что, кроме того, что у командиров бригад не хватает ни людей, ни техники, время также играет не на руку ВСУ. Кривонос назвал Часов Яр господствующей высотой, которую украинцам скорее всего не удастся удержать.
По мнению отставного военного, в случае занятия российскими войсками Часов Яра перед ними откроется путь к наиболее крупной агломерации в ДНР — Славянско-Краматорской, а также к Константиновке.
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