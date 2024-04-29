Стало известно, как повлияет освобождение Часов Яра на ход СВО

Фото: iStock/zim286
Освобождение Часов Яра армией России позволит ей активнее развивать наступление. Такое заявление сделал командир ВСУ Михаил Онуфер, его слова приводит Страна.ua.
«Заняв эту высоту, противник сможет с нее работать. Подтянет поближе свои зенитные комплексы, сможет замаскировать технику между домами, там же высотная застройка, а мы, наоборот, будем вынуждены оттянуть свои огневые средства», — заявил Онуфер.
Таким образом, Часов Яр станет для российской армии исходным рубежом для наступления на Константиновку, считает украинский офицер. Он также добавил, что в случае захвата этого города, конфликт перейдет в позиционную стадию, а это, по его словам, крайне невыгодно для ВСУ, которые не смогут закрепиться в сёлах, где нет возможности успешно удерживать оборону.
Читайте также:
«Плацдарм для атак»: Запад раскрыл жуткие последствия для Киева после потери Часов Яра
Российские снайперы спасли из-под обстрела ВСУ семью беженцев из Часов Яра
ВС РФ выбили ВСУ с важных позиций в районе Часова Яра
Элина Позднякова