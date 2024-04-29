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Стало известно, как повлияет освобождение Часов Яра на ход СВО

Командир ВСУ Онуфер: захват Часов Яра откроет ВС РФ дорогу на Константиновку
29 апреля 2024, 13:50
Фото: iStock/zim286

Фото: iStock/zim286

Освобождение Часов Яра армией России позволит ей активнее развивать наступление. Такое заявление сделал командир ВСУ Михаил Онуфер, его слова приводит Страна.ua.


«Заняв эту высоту, противник сможет с нее работать. Подтянет поближе свои зенитные комплексы, сможет замаскировать технику между домами, там же высотная застройка, а мы, наоборот, будем вынуждены оттянуть свои огневые средства», — заявил Онуфер.

Таким образом, Часов Яр станет для российской армии исходным рубежом для наступления на Константиновку, считает украинский офицер. Он также добавил, что в случае захвата этого города, конфликт перейдет в позиционную стадию, а это, по его словам, крайне невыгодно для ВСУ, которые не смогут закрепиться в сёлах, где нет возможности успешно удерживать оборону.

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Армия России ликвидировала элитные подразделения ВСУ в районе Часов Яра
Военкор Поддубный: ВС РФ ликвидировали элитные подразделения ВСУ у Часов Яра
29 апреля 2024, 14:38

Фото: iStock/Longfin Media

Армия России ликвидировала элитные подразделения спецслужб Украины в районе Часов Яра и на Авдеевском направлении. Об этом написал военный репортер ВГТРК Евгений Поддубный.
«Элитные подразделения спецслужб Украины могли быть ликвидированы российскими бойцами на Авдеевском направлении и под Часов Яром. Информация, пока не подтверждённая визуально, появилась в ряде источников», — написал Поддубный в своём Telegram-канале.

Он пояснил, что речь идёт о группе специального назначения «Белые волки» из состава ЦСО «А» СБУ и группе, созданной по стандартам НАТО — подразделении «Рейджеры» Сил специальных операций ВСУ.

Поддубный напомнил, что спецназ ГУР Минобороны Украины ранее был переброшен в район Часов Яра из-за больших потерь в рядах украинских военных и отказа некоторых бригад идти в бой. Их задача заключается в обороне населенного пункта и сдерживание продвижения российских сил в сторону Краматорска, Константиновки, Дружковки и Славянска.

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Армия России массово применяет планирующие бомбы в зоне спецоперации
MWM: планирующие бомбы играют ключевую роль в превосходстве ВС РФ в зоне СВО
29 апреля 2024, 14:06

Фото: РИА Новости

Планирующие бомбы играют ключевую роль в установлении превосходства армии России на поле боя. Об этом пишет Military Watch Magazine.
«Массовое применение планирующих бомб на линии фронта имеет решающее значение, дополняя растущее превосходство России в артиллерии» — говорится в статье.

По информации издания, Украина всё более нуждается в средствах ПВО, так как её арсеналы, сформированные на основе системы С-300, сильно истощились, а заменить их невозможно. При этом страны Запада не в состоянии предоставить Киеву необходимое число современных систем противовоздушной обороны.

Ранее издание Defence 24 писало, что планирующие бомбы ВС РФ, которые оснащены унифицированным модулем планирования и коррекции, являются серьёзной угрозой для ВСУ.

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Армия России освободила село Семёновка в ДНР
Минобороны РФ: Армия России освободила село Семёновка в ДНР
29 апреля 2024, 13:17

Фото: iStock/Derek Brumby

Армия России освободила село Семёновка в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщило Минобороны РФ в ежедневной сводке.
«Подразделения группировки войск «Центр» в результате активных действий освободили населенный пункт Семеновка Донецкой Народной Республики», — говорится в сообщении оборонного ведомства России.

Кроме того, за минувшие сутки российские военные нанесли поражение формированиям ВСУ, а также подразделению наёмников «Иностранного легиона» возле Новоалександровки, Архангельского, Тарасовки и Заветного в ДНР.

Ранее российские силы освободили село Кисловка в Харьковской области. 47-я танковая дивизия подняла российский флаг над населенным пунктом.

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Центр стратегических коммуникаций: чат-бот СБУ в Telegram возобновил работу
29 апреля 2024, 12:54

Фото: iStock/Claudia Nass

Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности Украины сообщает в Telegram-канале, что заблокированная в мессенджере работа официальных украинских чат-ботов, в том числе СБУ и главного управления разведки (ГУР) минобороны страны, возобновлена.
Представители администрации Telegram не давали официального комментария по данной информации. Согласно информации ТАСС, некоторые военные чат-боты, которые Украина использует для сбора данных, работают с перебоями.

Ранее сообщалось, что Telegram заблокировал ряд официальных чат-ботов Украины, а также чат ГУР. Под блокировку попали несколько ботов, которые рассылали оповещения о воздушной тревоге.

Напомним, сооснователь компании Павел Дуров заявил, что администрация Telegram продолжает блокировать аккаунты и ботов, которые занимаются сбором координат для «нанесения ударов».

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В ВСУ рассказали, как будут хранить истребители F-16, чтобы их не поразили ВС РФ
Евлаш: F-16 будут рассредоточены на различных типах взлетных полос и аэродромах
29 апреля 2024, 12:19

Фото: iStock/Maikel de Vaan

Истребители F-16 будут рассредоточены на различных типах взлетных полос и аэродромах, чтобы их не поразила армия России. Об этом рассказал спикер Воздушных сил Украины Илья Евлаш.
«Это колоссальные средства, если мы говорим о рытье подземных хранилищ, бункеров. Для этого также нужно время. Поэтому сейчас разрабатываются другие методы, как расставлять, где размещать. Мы понимаем, что это будет рассредоточенное использование на различных типах взлетных полос, аэродромах», — рассказал Евлаш.

По его словам, места для хранения F-16 будут выбраны так, чтобы ВС РФ не смогла их обнаружить. При этом будут использоваться методы для введения армии России в заблуждение.

Конкретные способы Евлаш не раскрыл, однако отметил, что уже есть конкретные наработки и мысли, где будут размещаться F-16 на Украине.

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#вс рф
#истребители
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Бойцы спецназа «Ахмат» четыре месяца удерживали оборону на линии фронта в ДНР
29 апреля 2024, 11:51

Фото: РИА Новости/Станислав Красильников

Бойцы спецназа «Ахмат» почти четыре месяца практически удерживали оборону, находясь практически в полном окружении на одном из участков фронта в Донбассе. Об этом рассказал командир роты с позывным «Щербак». Его словам передаёт РИА Новости.
«Мы были отрезаны от дороги, находились там около четырех месяцев. Было затруднение, чтобы завезти туда личный состав, продукты, провизию. Нам скидывали операторы БПЛА с неба воду, еду, где-то собирали пшеницу, но все позиции были удержаны», — рассказал «Щербак».

По его словам, основной задачей группы было удержать контроль над населенным пунктом. При этом противник постоянно запускал дроны по их позициям и обстреливал из артиллерии, однако спецназовцы не отступили. Он рассказал, что группа держала резерв боекомплекта на случай прорыва ВСУ. При этом боеприпасами распоряжались очень экономно.

Командир с позывным Архангел рассказал, что самым сложным оказалось вывести спецназовцев из населенного пункта. Дорога заняла порядка восьми часов. Их обстреливали из FPV-дронов, миномётов и танка, кроме того, путь был заминирован. Один боец в ходе ротации получил серьёзное ранение.

Бойцы рассказали, что выжить им помогла поддержка и связь с командиром «Ахмата» Апты Алаудиновым. Он держал ситуацию на личном контроле. Кроме того, бойцам помогали российские подразделения артиллерии и авиации. После отдыха и восстановления военные приступят к выполнению новых боевых задач. А их прошлые позиции приняла новая группа российских солдат.

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ВСУ признали превосходство ВС РФ на Авдеевском направлении
El Pais: бойцы ВСУ признали превосходство ВС РФ на Авдеевском направлении
29 апреля 2024, 11:22

Фото: iStock/aapsky

Украинские военные признали превосходство армии России на Авдеевском направлении. Об этом пишет El Pais.
«Они становятся все лучше и лучше», — сказал один из украинских военных.

Автор пишет, что армия России показала, что способна оперативно обучаться и адаптироваться к любым условиям на поле боя, а также в технологическом плане.

Издание привело слова командующего объединенными силами НАТО в Европе Кристофера Каволи, который заявил, что альянс обеспокоен российским скачком в сфере вооружений.

Ранее военный эксперт Борис Рожин заявлял, что ВСУ бежали из посёлка Керамик на Авдеевском направлении. Российские войска установили контроль над населённым пунктом.

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#всу
#вс рф
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JT: ВСУ приостановили строительство оборонных сооружения в районе Авдеевки
29 апреля 2024, 10:50

Фото: iStock/Olena_Z

Солдатам украинской армии приказали перестать строить оборонные сооружения в районе Авдеевки. Об этом информирует Japan Times со ссылкой на военных ВСУ.
Один из боевиков украинской армии заявил, что ситуация изменилась. По его словам, солдатам ВСУ дали команду не прикасаться к лопатам, а оставаться на местах и ждать других приказов.

Он также отметил, что ВС РФ продолжает атаковать и продвигаться вперед. Согласно информации издания, армия Украины испытывает острую нехватку личного состава.

Ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил об обострении ситуации на линии боевого соприкосновения, которая, по его мнению, динамично меняется. Сырский также признал «определенные тактические успехи» российской армии.

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#всу
#вс рф
#украина
#спецоперация
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Российские бойцы эвакуировали с линии фронта первый танк Abrams
Бойцы группировки «Центр» эвакуировали с линии фронта первый танк Abrams ВСУ
29 апреля 2024, 10:34

Фото: РИА Новости/Стрингер

Военнослужащие ВС РФ эвакуировали из зоны боевых действий первый американский танк М1 Abrams. Об этом РИА Новости рассказал начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук.
Отмечается, что эвакуация боевой машины прошла успешно. По словам Савчука, в ближайшее время все желающие смогут увидеть его на выставке на «Поклонной горе».

Ранее сообщалось, что подбитый в зоне специальной военной операции немецкий танк Leopard 2 отправляют в подмосковный парк «Патриот». Танк будет занимать особое место среди трофеев ВС РФ.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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