СК предъявил заочные обвинения 68 иностранцам, участвующим в СВО на стороне ВСУ

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68 иностранным гражданам, которые принимают участие в спецоперации на стороне Вооружённых сил Украины, предъявили заочные обвинения, об этом сообщили в Следственном комитете РФ по итогам совещания в Луганске.
«В рамках уголовного дела о наемничестве следствием получены материалы, на основании которых заочно предъявлено обвинение еще 68 иностранцам из 7 государств», — говорится в сообщении ведомства.
В Следственном комитете подчеркнули, что в настоящий момент проводится расследование по делам 591 иностранных граждан из 46 стран. Уточняется, что большинство из них - граждане Соединённых Штатов, Канады, Грузии, Израиля, Британии, Германии, Литвы и Латвии.
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