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СК предъявил заочные обвинения 68 иностранцам, участвующим в СВО на стороне ВСУ

18 января 2024, 12:02
Фото: iStock/Mariia Kokorina

Фото: iStock/Mariia Kokorina

68 иностранным гражданам, которые принимают участие в спецоперации на стороне Вооружённых сил Украины, предъявили заочные обвинения, об этом сообщили в Следственном комитете РФ по итогам совещания в Луганске.
«В рамках уголовного дела о наемничестве следствием получены материалы, на основании которых заочно предъявлено обвинение еще 68 иностранцам из 7 государств», — говорится в сообщении ведомства.

В Следственном комитете подчеркнули, что в настоящий момент проводится расследование по делам 591 иностранных граждан из 46 стран. Уточняется, что большинство из них - граждане Соединённых Штатов, Канады, Грузии, Израиля, Британии, Германии, Литвы и Латвии.


Напомним, 17 января стало известно, что британский наёмник Эйден Аслин, приговорённый к смертной казни в ДНР, вернулся в зону специальной военной операции.

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#сво
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#следственный комитет
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Украинский снаряд попал в крышу детского сада в Донецке
Мэр Кулемзин: украинский снаряд попал в крышу здания детсада в Донецке
18 января 2024, 12:47

Фото: istock / frantic00

Снаряд ВСУ попал в детский сад во время обстрела Петровского района Донецка. Об этом сообщил

«При обстреле Петровского района зафиксировано прямое попадание в кровлю детского сада №150», — сообщил мэр города Алексей Кулемзин в своем телеграм-канале.
Он также добавил, что обстрел продолжается.

По данным представительства Донецкой народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), украинская армия открыла огонь по Петровскому району в 9:50, выпустив два снаряда натовского калибра 155 миллиметров.

До этого стало известно, что бойцам ВСУ в рацион включили экспериментальный наркотик ибогаин. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#детский сад
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#всу
#обстрел
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Британский историк Фергюсон назвал сроки решающего прорыва России на Украине
Историк Фергюсон: Россия совершит решающий прорыв на Украине в 2024 году
18 января 2024, 12:29

Фото: istockphoto/Aleksandr Golubev

Российские войска совершат решающий прорыв на Украине в нынешнем году. Об этом заявил британский учёный-историк Нил Фергюсон.
В интервью немецкому изданию Die Welt он напомнил историю прошлых войн, которые вела Российская Империя и Советский Союз. Историк отметил, что многие на Западе не хотят верить в развитие такого сценария, так как забыли уроки прошлого.

«Русские обычно неважно себя проявляют в первой половине вооружённого конфликта, зато во второй половине они побеждают», — сказал Фергюсон.

Он также добавил, что в результате победы России от Украины останется только «огрызок». Она не сможет восстановить разрушенную войной экономику, так как никто не захочет инвестировать в неё деньги, считает учёный. Кроме того, помощь Киеву со стороны его главного союзника США ослабевает, так как Штаты сами сейчас переживают период упадка. Фергюсон считает, что Европе надлежит консолидироваться и брать на себя большую ответственность в решении глобальных вопросов, так как на поддержку Америки больше рассчитывать не приходится.

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Солдатам ВСУ в рацион включили экспериментальный наркотик ибогаин
18 января 2024, 11:00

Фото: istockphoto/PeopleImages

На Украине военнослужащие, кроме воды и сухого пайка, начали получать в рационе новый экспериментальный наркотик ибогаин. Глава американской некоммерческой организации (НКО) «Многопрофильная ассоциация исследований психоделиков» Рик Доблин собирает средства на доставку препарата из Африки.
Об этом сообщает американский новостной портал Intercept. О сборе средств на эти цели руководитель НКО заявлял в средствах массовой информации и в своих социальных сетях. Ибогаин доставляется на Украину для завершения процесса военных исследований, пишут авторы материала.

Для того, чтобы запустить проект, на территорию Незалежной прибыл Дейн Бил, глава компании IboGrow, производящей наркотик. Благодаря письму от главного штатного психолога ВСУ Алексея Скиртача, руководитель полу-фармацевтической фирмы прошёл через таможню с запрещёнными веществами, говорится в публикации.

В письме Скиртач пишет, что по инициативе Доблина он связался с ибогаиновой компанией IboGrow, которая обязалась снабжать препаратом украинские госпитали для ветеранов и украинскую армию. По данным авторов статьи, ибогаин используется как средство для лечения черепно-мозговых травм, а также при экспериментальном применении микродоз при выгорании на поле боя и для повышения работоспособности, то есть в качестве нейростимулятора, которые запрещены во всём цивилизованном мире.

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#наркотики
#препараты
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Два упавших украинских беспилотника обнаружены в окрестностях Петербурга
18 января 2024, 10:46

Фото: istockphoto/aapsky

После часа ночи 18 января в разных локациях Санкт-Петербурга обнаружены два упавших украинских беспилотных летательных аппарата. Один из них найден на льду Финского залива в пяти километрах от берега, а второй — на территории морского порта в Кировском районе.
Как сообщает телеграм-канал «Mash на Мойке», оба дрона летели со стороны Украины, их незадолго до полуночи фиксировали над территориями Брянской, Смоленской и Тверской областей. В 23:44 БПЛА были замечены пролетающими над Новгородской областью. Оба беспилотника были успешно перехвачены и сбиты на подлёте к Северной столице.

Точно назвать их цели в данный момент не представляется возможным. Оба дрона, их составные части и взрывчатка полностью уничтожены. Предполагается, что целью одного из беспилотников мог быть нефтяной терминал. Из-за воздушной опасности на территории международного аэропорта Пулково в Санкт-Петербурге на полтора часа объявлялся план «Ковёр». В настоящее время воздушная гавань работает в обычном режиме.

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В петербургском аэропорту Пулково был введён план «Ковёр» из-за беспилотника ВСУ
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#взрывчатка
#санкт-петербург
#беспилотник
#аэропорт
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СМИ объяснили, почему Канада пока не передала Украине ЗРК NASAMS
Globe and Mail: Украина не получила ЗРК NASAMS из-за отсутствия договора с США
18 января 2024, 10:14

Фото: iStock/NKTN

Задержка с отправкой зенитного ракетного комплекса NASAMS, который был обещан Украине Канадой, связана с необходимостью заключения соглашения о продаже вооружения между правительствами США и Украины. Об этом сообщает Globe and Mail.
Отмечается, что переговоры по вопросу поставки ЗРК продолжаются, при этом плата за NASAMS была внесена еще в марте прошлого года. Примечательно, что глава минобороны Канады Билл Блэр, по предварительным данным, встречался с послом США в Канаде Дэвидом Коэном. Цель встречи — ускорение процесса поставки зенитного ракетного комплекса.

Ранее министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин сообщил, что украинские войска впервые применили гибридную систему ПВО, которая состоит из элементов советского и западного вооружения.

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#сша
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#всу
#минобороны
#вооружения
#пво
#переговоры
#канада
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AFP: Умеров не поедет во Францию «по соображениям безопасности»
18 января 2024, 09:53

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Министр обороны Украины Рустем Умеров отменил свой визит во Францию «по соображениям безопасности», об этом сообщает AFP со ссылкой на Минобороны Франции.
«Умеров отменил запланированный на четверг визит во Францию «по соображениям безопасности», — прокомментировали ситуацию в агентство.

Напомним, ранее стало известно, что французский министр обороны Себастьян Лекорню 18 января встретится с главой оборонного ведомства Украины Рустемом Умеровым, чтобы запустить конференцию «Артиллерийской коалиции». Умеров также должен был посетить промышленные объекты во Франции.

В результате, было принято решение о запуске конференции по видеосвязи.

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#украина
#франция
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Гладков: При утреннем обстреле Белгорода пострадала женщина
18 января 2024, 09:20

Фото: iStock/wutwhanfoto

В результате обстрела Белгородской области со стороны ВСУ пострадала местная жительница, об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале.
Напомним, утром 18 января Вооружённые силы Украины обстреляли Белгородскую область. По словам Гладкова, украинские войска выпустили по территории региона 10 ракет.

«Уточненная информация по утреннему обстрелу ВСУ Белгорода и Белгородского района. После отражения средствами ПВО воздушной атаки ВСУ есть одна пострадавшая — у женщины осколочное ранение правого коленного сустава», — прокомментировал ситуацию Гладков.

По словам главы региона, пострадавшую уже доставили в больницу. Сейчас специалисты оказывают ей всю необходимую медицинскую помощь.

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#вячеслав гладков
#белгород
#обстрел
#всу
#пострадавший
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РИА: На Украине арестовали 150 морпехов, отказавшихся форсировать Днепр
18 января 2024, 09:07

Фото: iStock/Sinenkiy

Украинские власти арестовали более 150 морпехов, которые отказались форсировать Днепр, об этом рассказала жена одного из арестованных в интервью для «РИА Новости».
«Я — обычная украинская женщина, мой муж — военный ВСУ. Он никогда не уклонялся от службы и был настоящим патриотом, но в январе его и более 150 человек — морских десантников из разных подразделений — арестовал Херсонский суд и отправил в СИЗО», — рассказала агентству жена морпеха.

По её словам, украинское командование не предоставляет военным боеприпасы, и просто бросает мужчин на смертельные штурмы. Так, отказавшиеся форсировать Днепр и высаживать на его левом берегу, против оснащённой российской армии, были арестованы.

Супруга военнослужащего также призвала сограждан перестать молчать, чтобы освободить незаслуженно заключённых украинских мужчин.

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#украина
#сво
#всу
#арест
#военные
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The Hill: Следующим шагом Запада против РФ станет помощь Украине в атаке на Крым
18 января 2024, 08:55

Фото: iStock/Bigandt_Photography

Следующим военным шагом Запада против России станет помощь Украине в атаке на Крымский полуостров, об этом пишет журналист Глен Ховард в своей статье для The Hill.
«Следующим шагом на Черном море для Запада станет помощь Киеву в нападении на Крым и перерезание логистики российских военных, действующих на юге Украины», — прокомментировал ситуацию Ховард.

Обозреватель также напомнил, что киевский режим просил у Запада немецкие крылатые ракеты Taurus, однако, ФРГ отказала Украине в этой просьбе, чтобы не допускать эскалации конфликта.

В это время, ситуация для украинский войск на полях СВО становится всё более напряжённой. Вчера генерал ВСУ в отставке Сергей Кривонос заявил, что самым сложным участком линии боевого соприкосновения для Киева является Купянск.

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#крым
#фрг
#ракеты
#сво
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