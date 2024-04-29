Армия России массово применяет планирующие бомбы в зоне спецоперации

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Планирующие бомбы играют ключевую роль в установлении превосходства армии России на поле боя. Об этом пишет Military Watch Magazine.
«Массовое применение планирующих бомб на линии фронта имеет решающее значение, дополняя растущее превосходство России в артиллерии» — говорится в статье.
По информации издания, Украина всё более нуждается в средствах ПВО, так как её арсеналы, сформированные на основе системы С-300, сильно истощились, а заменить их невозможно. При этом страны Запада не в состоянии предоставить Киеву необходимое число современных систем противовоздушной обороны.
Ранее издание Defence 24 писало, что планирующие бомбы ВС РФ, которые оснащены унифицированным модулем планирования и коррекции, являются серьёзной угрозой для ВСУ.
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Элина Позднякова