Риттер: ВСУ отступают и сдают территории после ударов авиабомбами со стороны РФ

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Российские военные наносят удары по ВСУ управляемыми авиабомбами, в результате чего они вынуждены отступать. Об этом заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.
«Все уже признают, что российская авиация просто прилетает, сбрасывает эти управляемые авиабомбы за пределами действия украинской ПВО, в результате чего гибнет весь личный состав ВСУ», — рассказал разведчик.Он отметил, что российские военные немного продвигаются, ВСУ отступают, бомбы снова летят и уничтожают все, а ВС РФ опять двигаются вперед.
Эта ситуация будет продолжаться до тех пор, пока киевские власти не одумаются и не капитулируют, пояснил он.
В зоне СВО российскими военными активно применяются авиабомбы, оснащенные универсальными модулями планирования и коррекции. Боевые самолеты получили возможность наносить удары по укрепрайонам ВСУ, не подставляясь под огонь ЗРК противника.
Ранее сообщалось, что армия РФ может в скором времени полностью обрушить фронт ВСУ. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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