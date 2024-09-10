Армия России начала масштабное контрнаступление в Курской области

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Российские бойцы приступили к масштабному контрнаступлению в Курской области и уже имеют определенные успехи всего за полтора часа. Об этом сообщает Mash.
По данным издания, за минувшие сутки российские бойцы освободили более 10 км территории курского приграничья. А после начала масштабного контрнаступления уже освободили село Гордеевка всего за 1,5 часа.
Уточняется, что в наступлении приняли участие бойцы 155-й бригады морской пехоты. Они зашли в Гордеевку сразу четырёх сторон и оперативно выдавили оттуда боевиков ВСУ. Противник понес значительные потери и покинул свои позиции в российском населенном пункте.
Вечером 10 сентября армия России наступает в районах Апанасовки и Мартыновки, продолжая операцию по освобождению Суджанского района Курской области.
Ранее военный аналитик Юрий Подоляка также сообщал о хороших новостях из Курской области.
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Уточняется, что в наступлении приняли участие бойцы 155-й бригады морской пехоты. Они зашли в Гордеевку сразу четырёх сторон и оперативно выдавили оттуда боевиков ВСУ. Противник понес значительные потери и покинул свои позиции в российском населенном пункте.
Вечером 10 сентября армия России наступает в районах Апанасовки и Мартыновки, продолжая операцию по освобождению Суджанского района Курской области.
Ранее военный аналитик Юрий Подоляка также сообщал о хороших новостях из Курской области.
«Курское направление: очень хорошие новости уже есть. Но подробности немного позже. Чтобы не навредить. Хотя противник уже в курсе. Люлей отгребает и бросает позиции», — написал Подоляка в своем Telegram-канале.
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Элина Позднякова