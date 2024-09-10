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Отдельные части ВСУ неоднократно обстреливали друг друга в Курской области из-за плохого сообщения между друг другом. Об этом рассказал командир одного из подразделений 14-го армейского корпуса, действующего в составе российской группировки войск «Север», с позывным «Лазарь», его слова передает РИА Новости.
«Мы наблюдали за действиями противника, были такие моменты, когда противник не знал, где мы находимся, заезжал в соседнюю лесополосу и наносил дружественный огонь по своим подразделениям, мы это наблюдали в течение двух дней», — рассказал «Лазарь».
По его словам, это не один раз и происходило из-за некачественной организации и плохой связи между разными подразделениями ВСУ.
Боец добавил, что, оказавшись в лесополосе, где обитал противник, российская группа хотела уничтожить боевиков ВСУ, однако те начали стрелять друг по другу, после чего оставили свои позиции. Тогда российским силам удалось зайти в Гапонов лес, заключил боец ВС РФ.
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Элина Позднякова