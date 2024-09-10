Армия России знает, как прогнать ВСУ из Курской области — Песков

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Армия России имеет планы по выдавливанию украинских сил из курского приграничья. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в рамках брифинга, отвечая на вопросы журналистов.
«Разумеется, у военных есть все необходимые планы, но это не те планы, которые можно как-то обсуждать публично», — заявил Песков.
По последним данным, наступление ВСУ в Курской области удалось остановить. Армия России гонит противника с занятых территорий и обстреливает места скопления живой силы Украины из авиации и артиллерии.
Сегодня стало известно, что силы противника удалось вытеснить из курского села Борки, где был зафиксирован заход частей ВСУ. На протяжении суток за населенный пункт велись тяжелые бои, боевики вынуждены были отступить с тяжелыми потерями.
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Элина Позднякова