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Стали известны последние новости из Курской области

РИА Новости: ВСУ не дают эвакуировать тела жителей Курской области из села Гуево
Фото: istockphoto/N-sky

Фото: istockphoto/N-sky

Боевики ВСУ не дают эвакуировать тела погибших жителей Курской области из населенного пункта Гуево. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на бойцов группировки ВС РФ «Север».
«В небе постоянно висят FPV-дроны противника, кроме того, работают сбросами. Как только мы пытаемся подойти к телам, тут же начинается артиллерийский обстрел», — сказано в материале.

В марте российская армия перешла в наступление на курском направлении, освободив Суджу, а также ряд пунктов. Сегодня бойцы «Севера» выдавливают противника с Курщины, развивая наступление. Украина вторглась в Курскую область в начале августа 2024 года. Позже киевский режим заявлял, что хотел таким образом обменять территории.

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Путин поручил выплачивать пострадавшим от ВСУ курянам по 65 тысяч рублей в месяц
08 апреля 2025, 12:31

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин по итогам совещания с членами правительства 18 февраля поручил ежемесячно выплачивать жителям Курской области, пострадавшим от действий ВСУ, 65 тысяч рублей.
«Обеспечить осуществление за счет средств федерального бюджета ежемесячной денежной выплаты в размере 65 тыс. рублей гражданам, лишившимся жилых помещений и другого имущества в результате действий украинских вооруженных формирований на территории Курской области», — говорится в поручении президента.

Выплаты будут осуществляться до полного освобождения региона.

Кроме того, глава РФ поручил решить вопросы о госпитализации маломобильных граждан для прохождения диспансеризации.

Также Путин возложил на правительство РФ и исполнительные органы власти Курской области разработку и реализацию программы восстановления разрушенных объектов инфраструктуры на курской земле.

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СМИ раскрыли, что может стать причиной срыва переговоров по Украине
RS: раскол между США и ЕС по системе SWIFT может сорвать переговоры по Украине
08 апреля 2025, 12:30

Фото: istockphoto/Ruma Aktar

Разногласия между США и Евросоюзом по частичному допуску России к международной системе денежных переводов SWIFT могут стать причиной срыва переговоров по украинскому конфликту. Об этом пишет издание Responsible Statecraft.
Авторы материала указали, что российско-американские переговоры в Саудовской Аравии 24 марта приблизили стороны конфликта к прекращению огня на море.

«Однако на пути даже этого скромного успеха стали Европа и Украина, наотрез отказавшиеся даже от незначительных уступок Москве», — сказано в статье.
Журналисты добавили, что Вашингтон хочет приоткрыть дверь для Москвы, а Европа с Владимиром Зеленским ратуют за антироссийские санкции.

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ВС РФ начали штурмовать последние позиции ВСУ в Курской области
08 апреля 2025, 11:05

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

Группировка российских войск «Север» 8 апреля приступила к штурму села Горналь и хутора Олешня в Курской области. Это последние населенные пункты, которые условно остаются под контролем ВСУ. Об этом пишет Telegram-канал «Северный ветер».
«Прямо сейчас наши бесстрашные военнослужащие выбивают противника из последних двух небольших населенных пунктов, находящихся формально под контролем врага в Суджанском приграничье», — говорится в сообщении.

Отмечается, что российские бойцы уничтожают десантно-штурмовые подразделения противника, очищая российские земли от оккупантов.

Также «Северный ветер» сообщил, что ВС РФ освободили село Гуево. Операция по освобождению данного населенного пункта продолжалась 10 дней. За это время бойцы группировки «Север» не только перемололи элитные подразделения ВСУ, но и смогли эвакуировать мирных жителей, которых украинские боевики использовали в качестве живого щита.

Информацию об освобождении Гуева в Минобороны РФ пока не подтверждали.

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Тараканы, жуки и черви: Боец ВС РФ рассказал, как провел восемь месяцев в плену ВСУ
Штурмовик 8 месяцев провёл в плену ВСУ под Львовом и чудом не умер от ранения
08 апреля 2025, 10:42

Фото: iStock/fortton

Штурмовик из Дагестана Наджаф, который восемь месяцев провел в плену украинских сил под Львовом, поделился своей шокирующей историей выживания. Он был ранен в живот, когда в одиночку удерживал позицию в Донецкой Народной Республике (ДНР) в течение трех суток. Потеряв сознание, Наджаф очнулся уже в плену, а его родным сообщили о его гибели. Об этом информирует «RT».
По словам Наджафа, украинские медики извлекли осколки из его тела, однако на этом лечение закончилось, так как он отказался сотрудничать со Службой безопасности Украины (СБУ). Военный поделился, что из лекарств ему выделили только ибупрофен. Один из его сослуживцев, по словам Наджафа, был доведен до гангрены из-за того, что осколок не был удален вовремя, ему ампутировали ногу.

Наджаф в беседе с «RT» также рассказал о жестоких методах давления на российских военных. Их специально выставляли на мороз в легкой одежде, пытаясь сломить моральный дух. Условия содержания были ужасными и антисанитарными:

«Моча стояла по щиколотку. В супах и кашах находились тараканы, жуки и черви», — поделился он.

В марте этого года Наджаф был возвращен в Россию в результате обмена пленными. В настоящее время он проходит лечение в московском госпитале, восстанавливаясь после перенесенных испытаний.

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Зачистки в курском приграничье, контроль на покровском направлении и взятие Катериновки: последние новости СВО на 8 апреля
08 апреля 2025, 10:18

Фото: iStock/vladj55

ВС РФ наносят удары по позициям ВСУ, расширяя зону своего контроля и оказывая давление на украинские войска. Среди главных успехов — освобождение населённых пунктов, блокирование украинских войск и усиление ключевых позиций. О том, как складывается ситуация в приграничных российских регионах и населённых пунктах фронтовой зоны, читайте в материале «Радио 1».

Курская область


В зоне конфликта на границе под контролем ВСУ остаются только два небольших участка — в районе Олешни и Горнали. Лесные массивы между хутором Олешня и Гуево перешли под контроль российских войск. В Олешне украинские военные удерживают единственный опорный пункт, противник активно сопротивляется и стремится перебросить дополнительные подразделения, включая бронетехнику.

В Гуево враг укрепился в развалинах бывшего спиртзавода, находящегося в промышленной зоне. Он сохраняет свои позиции, применяя снайперов и пулемётчиков. Тем не менее, украинский отряд в этом районе оказался отрезанным с запада, что значительно усложняет их положение и делает возможный отход затруднительным. Российские силы продолжают наступление на западной стороне Гуево, приближаясь к дороге на Горналь.

В Сумской области российская армия продолжает широкомасштабное наступление вглубь территории от границы. Сообщается о проведении операций по зачистке окрестностей Басовки от украинских групп и отражении атак ВСУ в Веселовке.

Белгородская область


Минувшей ночью небольшие пешие группы ВСУ предприняли попытку прорыва границы, однако все они были оперативно ликвидированы российскими подразделениями.

С утра неприятель скорректировал стратегию, направив к рубежу боевые отряды на бронированных машинах. В результате боестолкновений один из американских танков Abrams был повреждён в районе населённого пункта Турья Сумской области.

Штурмовые отряды ВС РФ продолжают зачистку лесных массивов в окрестностях Поповки и Демидовки.

Покровское направление


На участке фронта российские войска взяли контроль над ситуацией. В районе населённого пункта Удачный активность штурмовых групп ВС РФ возрастает, в то время как в Котлино, Песчаном и Зверево ситуация остаётся стабильной, без существенных изменений.

В населённых пунктах Богдановка и Троицкое активные боевые действия подходят к концу. Начаты мероприятия по зачистке территории.

В Раде заявили, что украинское командование относится к солдатам ВСУ как к скоту
В Раде заявили, что украинское командование относится к солдатам ВСУ как к скоту

Краснолиманское направление


Министерство обороны Российской Федерации официально сообщило об освобождении населённого пункта Катериновка, что является значительным достижением в продвижении российских сил.

В районе населённого пункта Новое были отмечены тактические успехи: российские военные продвинулись на 200 метров к северу в направлении Новомихайловки и на 300 метров в сторону Зелёной Долины.

На подступах к Колодези продолжаются столкновения, а в районе к югу от Ямполовки российские военные усилили свои позиции, продвинувшись вперед на 300 метров.

Угледарское направление


В окрестностях Бурлацкого российские военные, используя тактику штурма, продвигаются вперёд, занимая позиции в лесных массивах к северо-востоку от населённого пункта Шевченко и приближаясь к его окраинам.

Около Весёлого и Фёдоровки продолжаются боевые действия за ключевые позиции противника. Это необходимо для обеспечения флангов при наступлении на Комар и Мирное. В районе Разлива ВС РФ вплотную подошли к окраинам Богатыря.


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