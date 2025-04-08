Стали известны последние новости из Курской области

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Боевики ВСУ не дают эвакуировать тела погибших жителей Курской области из населенного пункта Гуево. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на бойцов группировки ВС РФ «Север».
«В небе постоянно висят FPV-дроны противника, кроме того, работают сбросами. Как только мы пытаемся подойти к телам, тут же начинается артиллерийский обстрел», — сказано в материале.
В марте российская армия перешла в наступление на курском направлении, освободив Суджу, а также ряд пунктов. Сегодня бойцы «Севера» выдавливают противника с Курщины, развивая наступление. Украина вторглась в Курскую область в начале августа 2024 года. Позже киевский режим заявлял, что хотел таким образом обменять территории.
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Никита Кротов