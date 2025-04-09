Потери ВСУ в Белгородском приграничье, освобождение Гуево, атака на Воронеж и Ростов: последние новости СВО на 9 апреля

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ВС РФ наносят удары по позициям ВСУ, расширяя зону своего контроля и оказывая давление на украинские войска. Среди главных успехов — освобождение населённых пунктов, блокирование украинских войск и усиление ключевых позиций. О том, как складывается ситуация в приграничных российских регионах и населённых пунктах фронтовой зоны, читайте в материале «Радио 1».
Ночная атака беспилотников
По информации Министерства обороны РФ, за минувшую ночь силами противовоздушной обороны были успешно ликвидированы и перехвачены 158 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа. В Краснодарском крае было зафиксировано наибольшее число случаев уничтожения беспилотных летательных аппаратов — 67. В Ростовской области ликвидировали 29 БПЛА, в Северной Осетии — 15, в Воронежской области — 11, в Курской области — 10, в Белгородской области — 5, в Крыму — 3, в Пензенской области — 2, а по одному аппарату было уничтожено в Ставропольском крае, Орловской и Саратовской областях. Над акваторией Азовского моря сбили семь БПЛА, а над Чёрным морем — шесть. По предварительным данным, пострадавших нет.
Курская область
В настоящее время Вооружённые силы Украины удерживают под своим контролем только два населённых пункта в Курской области — Горналь и Олешню. Накануне Министерство обороны Российской Федерации сообщило об освобождении Гуево, за которое велись ожесточённые бои более недели.
ВС РФ продвинулись к окраинам села Горналь. На территории, прилегающей к монастырскому комплексу, который находится на горе Фагор, продолжаются боевые действия. Российские военные продвигаются также к северу от Горнали по лесополосе. В Олешне продолжаются ожесточённые сражения. Украинские войска перебрасывают дополнительные силы, пытаясь удержать последнюю линию обороны.
Белгородская область
ВС РФ завершили операцию по освобождению села Демидовка. Однако в лесных массивах к западу от населённого пункта и на подступах к посёлку Поповка всё ещё остаются отдельные группы украинских военных. Подразделения РФ планомерно вытесняют противника из укрытий, используя артиллерийские орудия и беспилотные летательные аппараты.
Дроны фиксируют серьёзные потери среди украинских военных: по оперативным данным, число погибших в Белгородской области уже превысило тысячу человек.
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Покровское направление
В населённых пунктах Удачное, Котлино, Песчаное и Зверево боевые действия становятся всё более интенсивными. ВС РФ наращивают натиск на позиции ВСУ, пытаясь преодолеть укреплённые рубежи противника.
В Лысовке обстановка крайне напряжённая. Боевые действия не прекращаются у северных границ посёлка. Российские войска активно атакуют, пытаясь вытеснить противника с ключевых позиций.
В южной части, в районах, прилегающих к населённым пунктам Котляровка и Троицкое, обстановка остаётся напряжённой. ВСУ продолжают контролировать Котляровку, но российские войска укрепляют свои позиции, постепенно продвигаясь к посёлку.
Купянское направление
Подразделения российской армии преодолели расстояние в триста метров, переместившись от Загрызово к населённому пункту Новая Кругляковка. Севернее идут интенсивные сражения в районе Фиголевки, линия фронта постепенно сдвигается ВС РФ на запад.
В окрестностях Кондрашовки и Малой Шапковки украинские войска оказывают ожесточённое сопротивление, но инициатива в руках российских военных. Захват этих населённых пунктов может нанести серьёзный удар по логистике украинского гарнизона в Купянске.
Краснолиманское направление
Интенсивные бои идут по всей линии соприкосновения. Из Макеевки российские военные начали наступление в западном направлении, и теперь этот участок практически соединился с плацдармом у Новолюбовки, образуя единый фронт атаки. Из Катериновки подразделения ВС РФ начали продвижение в направлении Новомихайловки, усиливая свои позиции в этом районе.
Угледарское направление
Отряды российских войск активно ведут наступление на укреплённые районы ВСУ. В Фёдоровке ВС РФ выбивают противника артиллерией и фронтовой авиацией. В районе Богатыря российские войска постепенно, но неуклонно приближаются к окраине населённого пункта, преодолевая до 200 метров в день.
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