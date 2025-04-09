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Целая бригада украинских боевиков пропала в Белгородской области, пишет Telegram-канал «Фронтовая птичка».
По информации авторов, имеется в виду 141-я бригада ВСУ. Утверждается, что личный состав «пропал без вести». Возможно, речь идет о боевых потерях, которые скрываются таким образом командованием ВСУ. Авторы поста резюмировали, что в этом виновато украинское политическое руководство.
Ранее в МО РФ докладывали о боях на белгородском направлении. По информации министерства, на 8 апреля ВСУ потеряли боем за сутки более 110 единиц живой силы, два артиллерийских орудия и два склада с боеприпасами. Спецоперация на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. Российские и американские власти работают над урегулированием кризиса.
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Ранее в МО РФ докладывали о боях на белгородском направлении. По информации министерства, на 8 апреля ВСУ потеряли боем за сутки более 110 единиц живой силы, два артиллерийских орудия и два склада с боеприпасами. Спецоперация на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. Российские и американские власти работают над урегулированием кризиса.
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Никита Кротов