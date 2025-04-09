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Целая бригада ВСУ пропала в Белгородской области

Фото: istockphoto/Olena_Z

Фото: istockphoto/Olena_Z

Целая бригада украинских боевиков пропала в Белгородской области, пишет Telegram-канал «Фронтовая птичка».
По информации авторов, имеется в виду 141-я бригада ВСУ. Утверждается, что личный состав «пропал без вести». Возможно, речь идет о боевых потерях, которые скрываются таким образом командованием ВСУ. Авторы поста резюмировали, что в этом виновато украинское политическое руководство.

Ранее в МО РФ докладывали о боях на белгородском направлении. По информации министерства, на 8 апреля ВСУ потеряли боем за сутки более 110 единиц живой силы, два артиллерийских орудия и два склада с боеприпасами. Спецоперация на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. Российские и американские власти работают над урегулированием кризиса.

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09 апреля 2025, 11:32

Вячеслав Володин и Дмитрий Медведев (Фото: kremlin.ru)

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев считает позорной для США ситуацию, когда те помогают Киеву, а потом американцы пытаются приобрести на Украине оружие, чтобы убрать своего же президента. Медведев спросил, не пора ли покарать истинных заказчиков покушения — «на Банковой».
«Какой позор! Ау, милосердный Трамп, не пора ли покарать истинных заказчиков покушения, нюхающих кокс на Банковой?» — написал Медведев на английском в соцсетях.
Таким образом зампред отреагировал на публикацию телеканала Fox News, где сказано, что обвиняемый в покушении на американского лидера Дональда Трампа Райан Уэсли Рут хотел приобрести ракетную установку на Украине.

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ВС РФ ведут ожесточенные бои за Олешню и Горналь в Курской области
09 апреля 2025, 11:14

Фото: iStock/IherPhoto

ВС РФ ведут ожесточенные бои в селе Горналь и хуторе Олешня Курской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах.
«В селе Горналь и хуторе Олешня продолжаются ожесточенные бои, где наши бойцы перемалывают живую силу ВСУ из десантно-штурмовых бригад, а также 132-го разведывательного батальона ВСУ», — говорится в сообщении.

Также добавляется, что на территории Украины в Сумской области украинские боевики попытались контратаковать в окрестностях Веселовки. Однако российские силы применили комплексное огневое поражение, и противник был уничтожен.

ВСУ отчаянно пытаются удержать контроль хотя бы над небольшим участком Суджанского района Курской области, перебрасывая все новых и новых солдат на это направление.

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Потери ВСУ в Белгородском приграничье, освобождение Гуево, атака на Воронеж и Ростов: последние новости СВО на 9 апреля
09 апреля 2025, 10:20

Фото: iStock/Grzegorz Majchrzak

ВС РФ наносят удары по позициям ВСУ, расширяя зону своего контроля и оказывая давление на украинские войска. Среди главных успехов — освобождение населённых пунктов, блокирование украинских войск и усиление ключевых позиций. О том, как складывается ситуация в приграничных российских регионах и населённых пунктах фронтовой зоны, читайте в материале «Радио 1».

Ночная атака беспилотников


По информации Министерства обороны РФ, за минувшую ночь силами противовоздушной обороны были успешно ликвидированы и перехвачены 158 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа. В Краснодарском крае было зафиксировано наибольшее число случаев уничтожения беспилотных летательных аппаратов — 67. В Ростовской области ликвидировали 29 БПЛА, в Северной Осетии — 15, в Воронежской области — 11, в Курской области — 10, в Белгородской области — 5, в Крыму — 3, в Пензенской области — 2, а по одному аппарату было уничтожено в Ставропольском крае, Орловской и Саратовской областях. Над акваторией Азовского моря сбили семь БПЛА, а над Чёрным морем — шесть. По предварительным данным, пострадавших нет.

Курская область


В настоящее время Вооружённые силы Украины удерживают под своим контролем только два населённых пункта в Курской области — Горналь и Олешню. Накануне Министерство обороны Российской Федерации сообщило об освобождении Гуево, за которое велись ожесточённые бои более недели.

ВС РФ продвинулись к окраинам села Горналь. На территории, прилегающей к монастырскому комплексу, который находится на горе Фагор, продолжаются боевые действия. Российские военные продвигаются также к северу от Горнали по лесополосе. В Олешне продолжаются ожесточённые сражения. Украинские войска перебрасывают дополнительные силы, пытаясь удержать последнюю линию обороны.

Белгородская область


ВС РФ завершили операцию по освобождению села Демидовка. Однако в лесных массивах к западу от населённого пункта и на подступах к посёлку Поповка всё ещё остаются отдельные группы украинских военных. Подразделения РФ планомерно вытесняют противника из укрытий, используя артиллерийские орудия и беспилотные летательные аппараты.

Дроны фиксируют серьёзные потери среди украинских военных: по оперативным данным, число погибших в Белгородской области уже превысило тысячу человек.

Песков переадресовал в МО РФ вопрос о ВСУ в Белгородской области
Песков переадресовал в МО РФ вопрос о ВСУ в Белгородской области

Покровское направление


В населённых пунктах Удачное, Котлино, Песчаное и Зверево боевые действия становятся всё более интенсивными. ВС РФ наращивают натиск на позиции ВСУ, пытаясь преодолеть укреплённые рубежи противника.

В Лысовке обстановка крайне напряжённая. Боевые действия не прекращаются у северных границ посёлка. Российские войска активно атакуют, пытаясь вытеснить противника с ключевых позиций.

В южной части, в районах, прилегающих к населённым пунктам Котляровка и Троицкое, обстановка остаётся напряжённой. ВСУ продолжают контролировать Котляровку, но российские войска укрепляют свои позиции, постепенно продвигаясь к посёлку.

Купянское направление


Подразделения российской армии преодолели расстояние в триста метров, переместившись от Загрызово к населённому пункту Новая Кругляковка. Севернее идут интенсивные сражения в районе Фиголевки, линия фронта постепенно сдвигается ВС РФ на запад.

В окрестностях Кондрашовки и Малой Шапковки украинские войска оказывают ожесточённое сопротивление, но инициатива в руках российских военных. Захват этих населённых пунктов может нанести серьёзный удар по логистике украинского гарнизона в Купянске.

Краснолиманское направление


Интенсивные бои идут по всей линии соприкосновения. Из Макеевки российские военные начали наступление в западном направлении, и теперь этот участок практически соединился с плацдармом у Новолюбовки, образуя единый фронт атаки. Из Катериновки подразделения ВС РФ начали продвижение в направлении Новомихайловки, усиливая свои позиции в этом районе.

Угледарское направление


Отряды российских войск активно ведут наступление на укреплённые районы ВСУ. В Фёдоровке ВС РФ выбивают противника артиллерией и фронтовой авиацией. В районе Богатыря российские войска постепенно, но неуклонно приближаются к окраине населённого пункта, преодолевая до 200 метров в день.

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Силы ПВО РФ отразили атаку БПЛА на военный аэродром в Оренбуржье
09 апреля 2025, 08:31

Фото: iStock/aapsky

Сегодня, 28 октября, силы противовоздушной обороны Российской Федерации успешно отразили атаку беспилотного летательного аппарата самолетного типа на военный аэродром, расположенный в Оренбургской области. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Евгений Солнцев в своем Telegram-канале.
По словам Солнцева, в результате инцидента жертв и разрушений не зафиксировано. Он призвал жителей региона не поддаваться панике и заверил, что ситуация находится под контролем властей.

Украинские боевики выбирают в качестве целей не только военные, но и гражданские объекты. По мнению аналитиков, радикалы таким образом хотят показать своим западным хозяевам, что способны нанести ущерб России. Поскольку неонацисты не могут победить на поле боя, они убивают мирных людей.

Ранее стало известно, что Киев стал ареной нарастающего недовольства и усталости жителей от затянувшегося конфликта. С каждым днем все более настойчиво звучат требования официального прекращения, что подтверждает растущее моральное и физическое истощение горожан. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Киевляне требуют официально объявить об окончании конфликта на Украине
09 апреля 2025, 08:11

Фото: iStock/Ruslan Lytvyn

Киев стал ареной нарастающего недовольства и усталости жителей от затянувшегося конфликта. С каждым днем все более настойчиво звучат требования официального прекращения, что подтверждает растущее моральное и физическое истощение горожан. Об этом пишет «КП».
Многие киевляне, покинувшие город до начала специальной военной операции, отмечают напряженную атмосферу, царящую в столице. Люди испытывают страх и неуверенность, опасаясь выходить на улицу из-за мобилизационных рейдов и облав на мужчин. На фоне этого страха в Киеве вновь появляются флаги Европейского Союза, заменяя американские символы.

Среди горожан растет недоверие к заявлениям о возможном продвижении российских войск до Польши. Эти слухи лишь усугубляют и без того тяжелую атмосферу, создавая ощущение безысходности. В социальных сетях активно рекламируются услуги «военных адвокатов» и координаторов, предлагающих быстрое пересечение границы и выезд из Украины.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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