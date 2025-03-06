Армия России начала новую фазу контрнаступления в Курской области

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Армия России начала новую фазу наступления в Курской области 5 марта. Об этом сообщает Telegram-канал «Рыбарь».
По данным канала, в феврале российские военные добились существенных успехов в операции по освобождению территорий российского приграничья. Десант ВС РФ сумел проломить оборону в Свердликово и зашел на территорию Сумской области на рубеже Журавка-Новенькое.
При этом отмечается, что, несмотря на все неудачи февраля, противник не прекращает попыток атаковать российские территории и сокращать свое присутствие на Курской земле.
Добавляется, что в освобожденных населенных пунктах Курской области российские военные продолжают находить тела мирных жителей, замученных до смерти украинскими боевиками.
За последние несколько дней российские силы зачистили и освободили Погребки, Орловку, Куриловку, Лебедевку и Черкасскую Конопельку.
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«5 марта в Курской области началась очередная фаза контрнаступления российских войск», — говорится в сообщении.
При этом отмечается, что, несмотря на все неудачи февраля, противник не прекращает попыток атаковать российские территории и сокращать свое присутствие на Курской земле.
Добавляется, что в освобожденных населенных пунктах Курской области российские военные продолжают находить тела мирных жителей, замученных до смерти украинскими боевиками.
За последние несколько дней российские силы зачистили и освободили Погребки, Орловку, Куриловку, Лебедевку и Черкасскую Конопельку.
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Элина Позднякова