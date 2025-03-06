ВС РФ ликвидировали в зоне СВО чемпиона Украины по легкой атлетике

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Российские бойцы в Волчанске Харьковской области ликвидировали украинского спортсмена, чемпиона страны по спортивному ориентированию, лейтенанта ВСУ Ореста Малованюка. Об этом сообщил военкор Юрий Котенок.
«Орест Малованюк (позывной "Тайпан") — чемпион по спортивному ориентированию и лейтенант пограничной службы. Уничтожен Русской Армией в Волчанске», — написал Котенок в своем Telegram-канале.Спортивный комитет Украины подтвердил данную информацию в соцсети. Там отметили, что Малованюку было 27 лет. Также сообщается о том, что он был чемпионом страны по спортивному ориентированию и легкой атлетике. Дата и обстоятельства гибели украинского спортсмена не называются.
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