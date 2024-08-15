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Украина договаривается с Россией об обмене пленными в Курской области

Украинский омбудсмен рассказал об обсуждении обмена пленными с Россией
15 августа 2024, 00:06
Фото: istock/Sinenkiy

Фото: istock/Sinenkiy

Дмитрий Лубинец, уполномоченный по правам человека на Украине, заявил в эфире телемарафона, что обсуждал вопрос военнопленных в Курской области со своей российской коллегой Татьяной Москальковой.
Лубинец отметил, что «обмен информацией продолжается» и добавил, что Украина всегда готова к продолжению обменных процессов. Тем не менее, Татьяна Москалькова не подтвердила этих обсуждений и не сообщала о них в своих публичных заявлениях.

РБК запросил комментарии в аппарате уполномоченного по правам человека в Российской Федерации и у депутата Госдумы Шамсаила Саралиева, представителя парламентской координационной группы по вопросам военной операции.



В Курской области, где продолжаются бои с 6 августа, по данным Минобороны России, украинские силы понесли потери до 2,3 тыс. военнослужащих. В тот же день Министерство обороны отчиталось о захвате в плен 18 украинских военных. Апти Алаудинов, замначальника Главного военно-политического управления ВС России, сообщил, что в плен попали пятеро бойцов отряда «Ахмат Чечня».

Также сообщается, что под контролем украинских сил оказались 28 населенных пунктов региона, где могут оставаться около 2 тыс. человек. Губернатор Курской области Алексей Смирнов отметил, что украинские силы продвинулись на 12 км вглубь области.

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#минобороны
Раскрыты изначальные цели нападения на Курскую область
Алаудинов: ВСУ планировали захватить Курскую область и стратегические объекты
15 августа 2024, 00:34

Фото: istock/Irina Piskova

ВСУ изначально планировали захватить Курскую область, стратегические объекты в ней и часть Белгородского региона. Об этом сообщил командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов в эфире телеканала «Россия 1». По его данным, киевский режим делал ставку на молниеносный блицкриг.
«Целью изначально было захватить Курскую область, некоторые стратегические объекты. Кроме Курской планировалось захватить еще часть Белгородской области. Их расчет был такой, что их молниеносное наступление, оно уже не будет остановлено», — пояснил он.
По словам Алаудинова, ему удалось узнать из перехваченного секретного документа, что НАТО, когда принимало решение о нападении на Курскую область, рассчитывало на быстрый захват территорий, чтобы получить возможность диктовать России условия при переговорах.
«То есть ультиматум для того, чтобы Россию посадить за стол переговоров на их условиях и заставить выйти с тех территорий, которые в принципе являются российскими», — добавил генерал-майор.
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Отступают, бросая трупы: ВСУ оставляют натовскую технику и погибших в Курской области
Минобороны: ВСУ бросают натовскую технику на поле боя и отступают, оставляя тела погибших
15 августа 2024, 00:28

Фото: istock/Olena_Z

Министерство обороны России сообщает, что украинские бригады в Курской области бросают натовскую технику и тела погибших солдат на поле боя при отступлении. В официальной сводке приводятся кадры, на которых видно, как российские войска уничтожают личный состав и технику противника.
В одном из боев у населенного пункта военные 810-й отдельной бригады морской пехоты Черноморского флота захватили и перегнали в тыл канадский броневик «Roshel Senator». Кроме того, российские бойцы захватили образцы западного оружия, боеприпасы, средства защиты и системы связи.

На опубликованных кадрах также видны тела украинских боевиков. ВСУ начали атаки на границу Курской области рано утром 6 августа, и бои в приграничной зоне продолжаются. По данным местных властей, украинские подразделения продвинулись на 12 километров вглубь области, а ширина фронта достигла 40 километров.

Генеральный штаб России заверил, что операция завершится разгромом противника и выходом на государственные границы.

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Журналист рассказал, какие зверства Украина творит с жителями Белгорода
Лансков: ВСУ продолжают террор мирных жителей Белгородской области
15 августа 2024, 00:18

Фото: istock/Gennadiy Kravchenko

Корреспондент СоловьевLIVE Александр Лансков сообщил, что украинские боевики продолжают терроризировать мирное население Белгорода и его окрестностей. Об этом пишет официальный Telegram-канал Владимира Соловьева.
По словам Ланскова, ВСУ не сосредоточились на ударах по военным объектам или передвигающейся технике России. Вместо этого они систематически наносят удары по гражданской инфраструктуре и мирным жителям.

«Обстрелы продолжаются и становятся все более частыми, жестокими и массированными, особенно по городской инфраструктуре», — отметил Лансков.
Журналист подчеркнул, что больше всего достается жителям Шебекино, которые находятся под обстрелами практически круглые сутки. По его словам, ни один житель там не может чувствовать себя в безопасности, ни в одном из районов.

Ранее сообщалось, что в Курской области обнаружено значительное количество иностранных наемников, прибывших вместе с украинскими боевиками.

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#всу
#обстрел
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Забрали даже консервацию: житель Мартыновки рассказал, как ВСУ ограбили дом его мамы
Житель Мартыновки рассказал о мародерстве боевиков ВСУ в Курской области
14 августа 2024, 23:49

Фото: istock/Moskvich19771977

Боевики ВСУ, действующие в Курской области, проявляют активный интерес к ценным вещам местных жителей. Об этом сообщил 34-летний житель села Мартыновка Виталий Скибин, который столкнулся с украинскими мародерами.
Виталий Скибин рассказал, что, когда начались боевые действия, он приехал в дом своей бабушки Татьяны Васьковой, чтобы позаботиться о ней и защитить от возможной угрозы. 10 августа к ним прибыли украинские военные, которые сразу же запросили показать ценные вещи. Они забирали все, включая консервацию. Об этом сообщает официальный Telegram-канал Украина.Ру со ссылкой на РИА Новости,

«Они повели меня в зал, чтобы показать вещи. Забирали ценные предметы, находили телефоны, коробки… Начали открывать шифоньеры, тумбочки. Что-то забрали, но что конкретно, не знаю. Консервацию тоже забрали», — вспоминает Виталий о встрече с оккупантами.
Скибин также отметил, что в тот момент, когда боевики вывели его на улицу, он увидел, как они вскрывают чужие дома, забирают мотоциклы, копают урожай на огородах местных жителей и даже жарят картошку.

Напомним, что с 6 августа ВСУ начинают атаки на мирное население Курской области, что привело к решению об эвакуации местных жителей в пункты временного размещения и другие регионы. Ранее сообщалось, что российские войска ведут борьбу с украинскими военными, которые мешают эвакуации людей из их квартир.

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Зашли и стали брать с полок: ВСУшники грабят магазины в Курской области
В Судже Курской области украинские военные украли товары из магазина
14 августа 2024, 23:16

Фото: istock/Nzpn

В городе Судже Курской области произошел инцидент с участием украинских военнослужащих. Они незаконно проникли в закрытый супермаркет и начали забирать товары с прилавков.
Об этом сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». Согласно информации канала, в момент происшествия бойцы ВСУ снимали себя на видео, которое впоследствии было опубликовано в интернете. На кадрах видно, как военные в закрытом магазине наполняют тележки различными товарами. В публикации также отмечается, что в группе захватчиков был заметен шеврон с флагом США на груди одного из операторов.

«ВСУ мародерят в Судже, грабят супермаркет и радостно публикуют видео», — говорится в сообщении канала.
Информация о дате съемки видео не предоставлена. Ранее сообщалось, что среди украинских военнослужащих, действующих в Курской области, находятся польские, грузинские и другие западные наемники.

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ВСУ не ожидали, что Россия будет биться до конца в Курской области
Алаудинов: ВСУ не ожидали, что Россия будет биться до конца в Курской области
14 августа 2024, 22:05

Фото: istockphoto/Evgeny555

ВСУ не ожидали, что Россия будет биться до конца в Курской области и не станет отходить, заявил командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов в эфире телеканала «Россия 1». Дело дошло до того, что у украинских военных уже не остается техники для бегства с территории России, добавил он.
«Они не предусмотрели того, что что бы они ни делали, мы в принципе не собираемся отходить никуда, и что мы будем биться до конца. Вот этот факт ими оказался упущен», — пояснил Алаудинов.
По его словам, этот факт сыграл на руку ВС РФ, так как растянутые на огромное расстояние украинские подразделения оказались под ударом российских войск.
«Эти силы и средства оказались под уже ударом огромного количества наших подразделений, которые со всех сторон уничтожают противника, выжигая технику», — подчеркнул он.
Генерал-майор также рассказал, что армия России методично уничтожает силы ВСУ, которые непрестанно пытаются напирать на ее позиции.
«Сейчас уже дело дошло до того, что где-то там «прибегает» какая-то одна машина, там пикапчик, газельчик, где-то у кого-то отжали. То есть даже техники для того, чтобы вернуться (на Украину — ред.), у них уже нет», — поделился Алаудинов.
Ранее командир «Ахмата» называл число украинских военных, которые заходили на территорию Курской области. По его данным, это примерно 12 тысяч боевиков ВСУ, также были иностранцы, но большая часть сил противника уже ликвидирована.

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Подполье: удар по порту Одессы пришелся по возможному арсеналу зарубежных ракет
14 августа 2024, 21:52

Фото: istockphoto/dzika_mrowka

Удар по военному складу в порту Одессы, предположительно, пришелся по арсеналу зарубежных противокорабельных ракет и пусковых установок. Об этом сообщил координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев в беседе с РИА Новости. Система ПВО, которая прикрывала объект, просто не успела сработать, отметил он.
По информации Лебедева, прилет был настолько мощным, что грохот от взрыва был слышен даже в Черноморске и окрестностях.
«По предварительным данным, там были противокорабельные ракеты иностранного производства и пусковые установки. Система ПВО, охранявшая склад, сработать не успела, приняла участие в детонации, весело разлетаясь по округе», — рассказал подпольщик.
Ранее Лебедев сообщал, что в результате удара по этому военному складу погибли боевики ВСУ и иностранные военные.

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#военные
#новости
#всу
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#пво
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Подполье: от удара по порту Одессы погибли военные ВСУ, в том числе иностранцы
14 августа 2024, 20:56

Фото: istockphoto/aapsky

По военному складу в порту Одессы нанесли удар, в результате которого погибли иностранные боевики и силы ВСУ. Об этом сообщил координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев в беседе с РИА Новости. По его данным, сейчас место ЧП оцепила СБУ.
«Прилет в морской порт, по складу. Детонацией развалило много. Есть погибшие, в том числе иностранцы», — рассказал Лебедев, отметив, что речь идет о военном складе и военнослужащих.
Он добавил, что к месту прилета пускают только машины скорой помощи, так как СБУ уже оцепила периметр.

Ранее сообщалось, что в подконтрольном Киеву Запорожье на фоне объявленной воздушной тревоги прозвучал мощный взрыв. По предварительным данным, он был вызван прилетом российской ракеты по скоплению живой силы и техники ВСУ.

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Отказался выполнять приказ Сырского: почему комбриг ВСУ Ишкулов не пошел на Курскую область
14 августа 2024, 20:29

Фото: iStock/Vladislav Stepanov

СК РФ признал командира 80-й десантно-штурмовой бригады ВСУ Эмиля Ишкулова фигурантом уголовного дела о нападении на Курскую область, однако за шесть дней до украинской атаки на российский регион его сняли с занимаемой должности за отказ от выполнения нереальной задачи.
Что это была за задача и участвовал ли Ишкулов в нападении ВСУ на Курскую область разбирается редакция «Радио 1».

Ишкулов стал главным фигурантом дела о нападении на Курскую область


12 августа СК РФ сообщил, что на Курскую область совершили нападение военнослужащие различных подразделений ВСУ, в том числе из 22-й ОМБ и 80-й ОДШБ ВСУ.

В связи с этим фигурантами уголовного дела стали командиры этих частей Владимир Пипко и Эмиль Ишкулов. Они подозреваются в совершении террористического акта, убийстве и покушении на убийство.

Также устанавливаются другие лица из числа ВСУ, причастные к исполнению их незаконных приказов, для привлечения к уголовной ответственности.

Ишкулова сняли с должности комбрига 31 июля


29 июля бойцы 80-й ОДШБ ВСУ записали обращение к Владимиру Зеленскому, где выступили против снятия своего командира Эмиля Ишкулова.

«Почему командиры, которые пользуются бесспорным авторитетом, неугодны для высшего руководства ВСУ? Поскольку не боятся озвучивать проблемные вопросы и докладывать о реальном положении дел. И не кладут бездумно людей в ожидании орденов», — говорят военные на видео.

Позже командование десантно-штурмовых войск ВСУ подтвердило, что Ишкулова хотят снять с должности, однако тогда сообщили, что он уходит на повышение. Сам же Ишкулов эту информацию опроверг.

«Ну как повышение? Сейчас на должность командира бригады пришел мой заместитель. Вместо этого я иду на его должность – заместителя начальника разведки. Мне сказали: «Тебе, наверное, надо отдохнуть», — заявил тогда Ишкулов.

Причины снятия Ишкулова с должности


Украинский ресурс Deep State тогда предположил, что вероятной причиной снятия с должности Ишкулова стал его отказ выполнять задание, которое было заведомо невыполнимым. Он тогда фактически подтвердил информацию о том, что его сняли за отказ выполнять нереальную задачу, поставленную главкомом ВСУ Александром Сырским.

«Командиры подразделений бригады недовольны решением высшего руководства о том, что меня снимают. Они частично владеют обстановкой о том, какая задача перед ними стоит, знают о нереалистичности этой задачи», – сказал Ишкулов.

Сейчас уже становится понятно, что за невыполнимая задача стояла перед комбригом. Скорее всего, речь шла именно о наступательной операции на Курскую область.

80-я ОДШБ ВСУ эвакуировалась из Курской области из-за потерь


Накануне стало известно, что командование 80-й ОДШБ ВСУ попросило украинский Генштаб разрешить эвакуироваться бойцам из Курской области из-за серьезных потерь в личном составе и технике.

По информации на сегодняшний день, подразделения 80-й и 82-й бригад ВСУ были все-таки выведены из российского региона.

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