​Украина договаривается с Россией об обмене пленными в Курской области

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Дмитрий Лубинец, уполномоченный по правам человека на Украине, заявил в эфире телемарафона, что обсуждал вопрос военнопленных в Курской области со своей российской коллегой Татьяной Москальковой.
Лубинец отметил, что «обмен информацией продолжается» и добавил, что Украина всегда готова к продолжению обменных процессов. Тем не менее, Татьяна Москалькова не подтвердила этих обсуждений и не сообщала о них в своих публичных заявлениях.
РБК запросил комментарии в аппарате уполномоченного по правам человека в Российской Федерации и у депутата Госдумы Шамсаила Саралиева, представителя парламентской координационной группы по вопросам военной операции.
В Курской области, где продолжаются бои с 6 августа, по данным Минобороны России, украинские силы понесли потери до 2,3 тыс. военнослужащих. В тот же день Министерство обороны отчиталось о захвате в плен 18 украинских военных. Апти Алаудинов, замначальника Главного военно-политического управления ВС России, сообщил, что в плен попали пятеро бойцов отряда «Ахмат Чечня».
Также сообщается, что под контролем украинских сил оказались 28 населенных пунктов региона, где могут оставаться около 2 тыс. человек. Губернатор Курской области Алексей Смирнов отметил, что украинские силы продвинулись на 12 км вглубь области.
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РБК запросил комментарии в аппарате уполномоченного по правам человека в Российской Федерации и у депутата Госдумы Шамсаила Саралиева, представителя парламентской координационной группы по вопросам военной операции.
В Курской области, где продолжаются бои с 6 августа, по данным Минобороны России, украинские силы понесли потери до 2,3 тыс. военнослужащих. В тот же день Министерство обороны отчиталось о захвате в плен 18 украинских военных. Апти Алаудинов, замначальника Главного военно-политического управления ВС России, сообщил, что в плен попали пятеро бойцов отряда «Ахмат Чечня».
Также сообщается, что под контролем украинских сил оказались 28 населенных пунктов региона, где могут оставаться около 2 тыс. человек. Губернатор Курской области Алексей Смирнов отметил, что украинские силы продвинулись на 12 км вглубь области.
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Елена Перлова