Отступают, бросая трупы: ВСУ оставляют натовскую технику и погибших в Курской области

ВСУ не ожидали, что Россия будет биться до конца в Курской области и не станет отходить, заявил командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов в эфире телеканала «Россия 1». Дело дошло до того, что у украинских военных уже не остается техники для бегства с территории России, добавил он.