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Министерство обороны России сообщает, что украинские бригады в Курской области бросают натовскую технику и тела погибших солдат на поле боя при отступлении. В официальной сводке приводятся кадры, на которых видно, как российские войска уничтожают личный состав и технику противника.
В одном из боев у населенного пункта военные 810-й отдельной бригады морской пехоты Черноморского флота захватили и перегнали в тыл канадский броневик «Roshel Senator». Кроме того, российские бойцы захватили образцы западного оружия, боеприпасы, средства защиты и системы связи.
На опубликованных кадрах также видны тела украинских боевиков. ВСУ начали атаки на границу Курской области рано утром 6 августа, и бои в приграничной зоне продолжаются. По данным местных властей, украинские подразделения продвинулись на 12 километров вглубь области, а ширина фронта достигла 40 километров.
Генеральный штаб России заверил, что операция завершится разгромом противника и выходом на государственные границы.
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На опубликованных кадрах также видны тела украинских боевиков. ВСУ начали атаки на границу Курской области рано утром 6 августа, и бои в приграничной зоне продолжаются. По данным местных властей, украинские подразделения продвинулись на 12 километров вглубь области, а ширина фронта достигла 40 километров.
Генеральный штаб России заверил, что операция завершится разгромом противника и выходом на государственные границы.
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Елена Перлова