Фото: istock/Gennadiy Kravchenko
Корреспондент СоловьевLIVE Александр Лансков сообщил, что украинские боевики продолжают терроризировать мирное население Белгорода и его окрестностей. Об этом пишет официальный Telegram-канал Владимира Соловьева.
По словам Ланскова, ВСУ не сосредоточились на ударах по военным объектам или передвигающейся технике России. Вместо этого они систематически наносят удары по гражданской инфраструктуре и мирным жителям.
Журналист подчеркнул, что больше всего достается жителям Шебекино, которые находятся под обстрелами практически круглые сутки. По его словам, ни один житель там не может чувствовать себя в безопасности, ни в одном из районов.
Ранее сообщалось, что в Курской области обнаружено значительное количество иностранных наемников, прибывших вместе с украинскими боевиками.
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«Обстрелы продолжаются и становятся все более частыми, жестокими и массированными, особенно по городской инфраструктуре», — отметил Лансков.
Журналист подчеркнул, что больше всего достается жителям Шебекино, которые находятся под обстрелами практически круглые сутки. По его словам, ни один житель там не может чувствовать себя в безопасности, ни в одном из районов.
Ранее сообщалось, что в Курской области обнаружено значительное количество иностранных наемников, прибывших вместе с украинскими боевиками.
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Елена Перлова