В Запорожье прогремела серия взрывов

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В городе Запорожье, который временно находится под контролем киевского режима, около 08.00 прогремело не менее восьми взрывов. Об этом сообщил глава запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
«По предварительным данным - удары наносились баллистическими ракетами по военным целям и инфраструктуре, используемой режимом Зеленского для ведения боевых действий боевиками ВСУ», - написал Рогов в своем Telegram-канале.
Он также отметил, что ПВО ВСУ пыталась сбить российские ракеты, однако отработала не по ним, а по жилым кварталам. Ссылаясь на информацию местных жителей, Рогов отметил, что всего в городе Запорожье прогремело не менее восьми взрывов.
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