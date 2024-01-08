На Украине заявили о новой российской тактике для нанесения ракетных ударов

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Россия перешла к новой тактике для нанесения массированных ракетных ударов по Украине. Об этом заявил украинский оператор системы FIM-92 Stinger, его слова передает TV5 Monde.
«Сейчас русские используют ракеты, которые выпускают тепловые ловушки, как самолеты или вертолеты. Такого раньше не было. Теперь ракеты выпускают тепловые ловушки, что мешает системам Stinger», — пояснил украинский военный.
При этом он отметил, что из-за массированных российских ракетных атак у ВСУ могут закончиться запасы боеприпасов.
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