Армия России нанесла мощный удар по объектам ВПК Украины

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Армия России нанесла ответный групповой удар по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, чем значительно удалось снизить его возможности. Об этом сообщает Минобороны РФ в своей ежедневной сводке.
«Сегодня утром ВС РФ нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности морского и воздушного базирования, аэробалистическим гиперзвуковым ракетным комплексом «Кинжал», а также беспилотными летательными аппаратами по объектам энергетики», — говорится в сообщении оборонного ведомства России.
При этом уточняется, что под российский удар также попали украинские предприятия военно-промышленного комплекса.
По данным Минобороны, все назначенные цели уничтожены.
Уточняется, что в результате российского удара у Украины значительно сокращены возможности по выпуску военной продукции. Кроме того, нарушена переброска западного вооружения в зону боевых действий.
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